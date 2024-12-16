　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

▲以色列總理納坦雅胡計劃擴建戈蘭高地。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡計劃擴建戈蘭高地。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列控制戈蘭高地緩衝區的行動，持續加劇與敘利亞的緊張關係，特別是以色列政府於15日批准擴大當地的定居點建設。戈蘭高地位於敘利亞西南部，為一戰略高地，自1967年以色列在戰爭中佔領後，已控制超過50年；1973年敘利亞曾發動突襲試圖收復該地，但以失敗告終。1981年以色列宣布吞併戈蘭高地，國際社會普遍不予承認。

阿薩德政權於上周倒台後，以色列軍方更進一步控制緊鄰戈蘭高地的黑門山，該地位於原先兩軍之間的緩衝區內。儘管以色列表示此舉僅為「暫時措施」，但多個阿拉伯國家批評以色列趁敘利亞局勢動盪之際進行領土擴張。如今接掌敘利亞的反抗軍聯盟也指控以色列「越界」。

此外，以色列政府在周日批准總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出的一項計劃，擴大戈蘭高地的定居點建設。納坦雅胡的辦公室發表聲明稱，「鑑於戰爭及新前線局勢，並為實現戈蘭高地人口翻倍的目標，總理今天提交了促進戈蘭高地及卡茨林高地人口增長計劃的首份修正案。」卡茨林為戈蘭高地內的一處以色列定居點。

聲明指出，此計劃將協助戈蘭地區理事會吸納新居民，進一步穩固以色列在戈蘭高地的存在。納坦雅胡在聲明中表示：「鞏固戈蘭高地，就是鞏固以色列國。在這個特別的時刻，這一行動至關重要。我們將繼續堅守這片土地，使之繁榮，並進行定居。」

根據國際法，以色列在戈蘭高地的佔領被視為非法，但美國在特朗普政府於2019年承認以色列對該地的主權。以色列則不認為其在戈蘭的行動屬於「定居行為」。

以色列此舉引發多個阿拉伯國家的譴責，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）及卡達。卡達批評該計劃為「公然違反國際法」且是對敘利亞領土的新侵略；沙烏地阿拉伯則表示此行動將破壞敘利亞恢復安全與穩定的機會。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
寒流還穿短裙不冷嗎　一票辣妹曝「真的會習慣」
台北市人口跌破250萬！　議員憂持續外流「晚上變空城」
孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　
好市多寫「Chinese New Year」！被網紅投訴火速
快訊／封門戰選罷法！藍擋綠委進場爆衝突
經紀人曝林襄「忍過很多可怕的事」　揭她遭霸凌內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

川普邀習近平赴就職典禮　專家：軟硬兼施對手困惑

首度報導南韓國會彈劾！　北韓稱尹錫悅為「叛亂頭目」

控愛爾蘭極度反猶！　以色列宣布「關閉大使館」

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

孝琳壓軸登新北耶誕城辣爆　〈Touch my Body〉經典連發

動力火車顏志琳吉他翻唱〈APT.〉超好聽

幫女友買小卡從北殺到高雄！　顯示售完→店員神助攻大反轉

傑克羅素狗生首次看獸醫　解鎖神秘站姿堅決不落地

NewJeans開設新官方IG帳號！　大動作切割HYBE...喊話「要自由」

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

川普邀習近平赴就職典禮　專家：軟硬兼施對手困惑

首度報導南韓國會彈劾！　北韓稱尹錫悅為「叛亂頭目」

控愛爾蘭極度反猶！　以色列宣布「關閉大使館」

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

戰選罷法僵持2hrs！林淑芬搶議事人員電腦　這「藍委」1人擋4人

快訊／嘉義市KTV酒店凌晨大火！　酒客聽聞「劈啪聲」驚恐逃生

中國第一島鏈軍演　美學者：模擬封鎖台灣「阻外國介入」

桃園「上億大違建」　市府回應了

趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

明年美國線長約價估加高3百至5百美元　現貨價估比今年低

廠商嘆遭市府刁難　「他一收押！什麼都不行」

美國多州頻出現神秘無人機！　準國安顧問批：凸顯安全漏洞

房市促銷抗寒冬　建商3奇招搶客

桃園「上億大違建」　超離譜狀況曝

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

韓男隨機破門殺人　檢公布長相

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

陸妻陳屍雪梨疑點多！　台灣尪失蹤「警問到家人」發聲

87歲富豪失智遭小情婦放生　活活餓死

台籍人夫澳洲失蹤　妻子陳屍雪梨公園

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

30秒砍殺2國中生！日麥當勞1死1傷　兇手仍在逃

美製火箭助攻　烏軍摧毀俄軍燃料列車和補給線

逾90年最強氣旋侵襲！　法國至少14死逾200傷

美聯準會拜登任內最後會議　市場預期將降息1碼

白色戀人製造商出包　宣布回收逾2萬商品

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

更多熱門

相關新聞

控愛爾蘭極度反猶　以色列宣布關閉大使館

控愛爾蘭極度反猶　以色列宣布關閉大使館

以色列外交部15日宣布，由於愛爾蘭政府採取「極端反以色列」政策，因此關閉駐愛爾蘭大使館。對此愛爾蘭總理表示，以色列的決定令人感到相當遺憾，但愛爾蘭持續支持和平、人權和國際法。

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

半島電視台記者遭以軍襲擊亡　加薩開戰後第5位

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

敘利亞新局　「阿薩德政權倒台」的政治轉型與區域博弈

以軍空襲加薩釀58死　擊中援助卡車

以軍空襲加薩釀58死　擊中援助卡車

聯合國壓倒性票數決議：以色列、加薩「立刻無條件永久停火」

聯合國壓倒性票數決議：以色列、加薩「立刻無條件永久停火」

關鍵字：

以色列戈蘭高地

讀者迴響

熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐「首波寒流」時間曝

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」發聲了

整排房屋「掛懸崖邊」居民集體拒搬家

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

晚安小雞坐牢10個月　手寫信曝近況

好市多Chinese New Year被投訴　火速改了

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

鄭文燦砸1.2億蓋「大違建」　張善政甩鍋前朝留爛攤

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

台灣單月詐騙126億　1手段每天騙走1億

中壢民宅深夜大火！53警消衝現場灌救

新婚男險掉嫖娼陷阱！報警反把妻送入牢

更多

最夯影音

更多

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

太暖了！3女兒驚喜買車送爸　超孝順惹哭媽：有妳們好幸福

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面