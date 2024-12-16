趁敘利亞混亂！以色列計劃擴大占領戈蘭高地　人口增加一倍

▲以色列總理納坦雅胡計劃擴建戈蘭高地。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

以色列控制戈蘭高地緩衝區的行動，持續加劇與敘利亞的緊張關係，特別是以色列政府於15日批准擴大當地的定居點建設。戈蘭高地位於敘利亞西南部，為一戰略高地，自1967年以色列在戰爭中佔領後，已控制超過50年；1973年敘利亞曾發動突襲試圖收復該地，但以失敗告終。1981年以色列宣布吞併戈蘭高地，國際社會普遍不予承認。

阿薩德政權於上周倒台後，以色列軍方更進一步控制緊鄰戈蘭高地的黑門山，該地位於原先兩軍之間的緩衝區內。儘管以色列表示此舉僅為「暫時措施」，但多個阿拉伯國家批評以色列趁敘利亞局勢動盪之際進行領土擴張。如今接掌敘利亞的反抗軍聯盟也指控以色列「越界」。

此外，以色列政府在周日批准總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）提出的一項計劃，擴大戈蘭高地的定居點建設。納坦雅胡的辦公室發表聲明稱，「鑑於戰爭及新前線局勢，並為實現戈蘭高地人口翻倍的目標，總理今天提交了促進戈蘭高地及卡茨林高地人口增長計劃的首份修正案。」卡茨林為戈蘭高地內的一處以色列定居點。

聲明指出，此計劃將協助戈蘭地區理事會吸納新居民，進一步穩固以色列在戈蘭高地的存在。納坦雅胡在聲明中表示：「鞏固戈蘭高地，就是鞏固以色列國。在這個特別的時刻，這一行動至關重要。我們將繼續堅守這片土地，使之繁榮，並進行定居。」

根據國際法，以色列在戈蘭高地的佔領被視為非法，但美國在特朗普政府於2019年承認以色列對該地的主權。以色列則不認為其在戈蘭的行動屬於「定居行為」。

以色列此舉引發多個阿拉伯國家的譴責，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國（UAE）及卡達。卡達批評該計劃為「公然違反國際法」且是對敘利亞領土的新侵略；沙烏地阿拉伯則表示此行動將破壞敘利亞恢復安全與穩定的機會。