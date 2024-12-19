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回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

▲▼以軍空襲葉門青年運動軍事設施。（圖／翻攝自X）

▲以軍空襲葉門青年運動軍事設施。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列證實，國防軍最近派戰機對葉門反抗軍「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）的目標發動了空襲，作為這支伊朗支持的武裝部隊多次對以色列發動飛彈與無人機襲擊的回應。以色列表示，此次行動旨在破壞青年運動的軍事基礎設施，阻止其繼續威脅區域穩定與全球航運。

據《以色列時報》報導，以色列國防軍在聲明中指出，軍方此次空襲的目標包括青年運動「用於軍事行動」的多處設施，旨在防止這些設施被用於支持恐怖主義和軍事目的，特別是阻止伊朗將武器轉移至當地，進一步削弱恐怖組織的能力。

以色列國防軍強調，在伊朗的資助和指導下，青年運動在過去一年內，多次聯合其他伊朗支持的民兵組織對以色列進行襲擊。這些行為不僅威脅以色列國內安全，也破壞了中東地區的穩定，並對國際航運構成重大干擾，「以色列國防軍將繼續採取必要行動，打擊任何威脅以色列公民安全的勢力，無論威脅來源在何處或距離多遠。」

今日俄羅斯19日公開畫面，顯示青年運動軍事設施遇襲後，現場傳出連續爆炸聲，猛烈火勢直衝天際，巨大的火球把天空染成橘紅色。報導稱，這場襲擊發生於以軍在特拉維夫上空攔截到青年運動彈道飛彈後。據悉，青年運動的基礎設施受破壞後，葉門首都沙那（Sanaa）與荷台達市（Hodeidah）都面臨電力中斷。

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