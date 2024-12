回應飛彈攻擊！以軍夜襲葉門　派戰機狂轟青年運動軍事設施

▲以軍空襲葉門青年運動軍事設施。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列證實,國防軍最近派戰機對葉門反抗軍「青年運動」(Houthi,又譯胡塞)的目標發動了空襲,作為這支伊朗支持的武裝部隊多次對以色列發動飛彈與無人機襲擊的回應。以色列表示,此次行動旨在破壞青年運動的軍事基礎設施,阻止其繼續威脅區域穩定與全球航運。

據《以色列時報》報導,以色列國防軍在聲明中指出,軍方此次空襲的目標包括青年運動「用於軍事行動」的多處設施,旨在防止這些設施被用於支持恐怖主義和軍事目的,特別是阻止伊朗將武器轉移至當地,進一步削弱恐怖組織的能力。

IDF carries out massive air strikes on Yemen in response to Houthi ballistic rocket intercepted over Tel Aviv hours earlier



Power outages reported in capital Sanaa & city of Hodeidah after destruction of infrastructure pic.twitter.com/5HV4u0hoRO