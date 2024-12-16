炸出驚天火球！　以色列轟敘利亞「測得地震規模3」

▲OSINTdefender指出，敘利亞這起爆炸的規模之大，讓周邊地震感測器測得規模3.0。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞人權觀察站（SOHR）指出，以色列對敘利亞發動一連串襲擊行動，派出戰機轟炸敘國防空單位、地對地飛彈庫等，直呼這是敘利亞沿海地區自2012年以來最大的襲擊。在以色列發動攻擊後，敘利亞被轟出驚天火球的畫面開始在網路上流傳，還讓周邊地震感測器測得規模3.0。

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ — OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024

每日郵報、太陽報等報導，敘利亞人權觀察站稱以色列攻擊目標為敘利亞沿海塔爾圖斯地區（Tartus）的軍事地點，這起巨大爆炸以及後續第二波爆炸可能意味著當地有大量儲存的武器。塔爾圖斯是俄羅斯在敘利亞的其中一個軍事據點，作為海軍基地與彈藥庫。

依據自稱進行開源情報監控的OSINTdefender的說法，敘利亞這起爆炸的規模之大，來到讓周邊地震感測器測得規模3.0的程度。畫面顯示，現場炸出驚天火球，朝空中噴射出巨大蕈狀雲。另外研究員柯達羅（Richard Cordaro）透露，在距離爆炸地點820公里外的土耳其西部伊茲尼克（Isnik）磁力儀偵測到爆炸發生，其訊號傳播速度是一般地震的2倍。

就在爆炸發生當日，以色列對敘利亞展開數十起攻擊行動，據信以色列派出戰機發動精準打擊。

敘利亞人權觀察站15日也說，以色列自14日晚間開始，鎖定敘利亞首都大馬士革、戰略要地中部城市哈瑪（Hama）、荷姆斯（Homs）發動75次攻擊。另外，自阿塞德政權垮台以來，以色列襲擊敘利亞450多次，摧毀敘利亞海軍與空軍基地、彈藥庫以及其他軍事裝備。