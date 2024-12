炸出驚天火球！　以色列轟敘利亞「測得地震規模3」

▲OSINTdefender指出,敘利亞這起爆炸的規模之大,讓周邊地震感測器測得規模3.0。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

敘利亞人權觀察站(SOHR)指出,以色列對敘利亞發動一連串襲擊行動,派出戰機轟炸敘國防空單位、地對地飛彈庫等,直呼這是敘利亞沿海地區自2012年以來最大的襲擊。在以色列發動攻擊後,敘利亞被轟出驚天火球的畫面開始在網路上流傳,還讓周邊地震感測器測得規模3.0。

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ