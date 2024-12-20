不只捐錢送物資　嘉縣「達哥遊樂園」邀請弱勢族群同歡

▲▼ 嘉義縣議議長張明達（圖左3）邀請公私單位一起寒冬送暖，更將議會變身遊樂園 ，邀請社福弱勢參與。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣議會自議長張明達2014年上任以來，為照顧弱勢，每年年底都辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邀請全縣9家立案之身心障礙福利機構與全體院生代表約100人參聚外，嘉義縣獸醫師公會與縣家畜防治所更連續10年配合活動招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者主動響應積極參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助，更打造遊樂園邀請弱勢及社福團體成員一起遊玩。

20日剛好也是本會第20屆第12次臨時會閉幕典禮，一大早9點嘉義縣天主教安道社福慈善事業基金會等結合4個團體約60人就到議會舉行「聖誕節報佳音活動」，還有今天議會大廳也設有夾娃娃機、套圈圈、彈珠檯與投籃球機等闖關遊戲設施供這些大天使小天使使用，以「達哥遊樂園」讓大小朋友都沉浸在開心快樂的氛圍。

▲ 嘉義縣議長張明達接受現場大小朋友的簇擁 。（圖／記者翁伊森攝）



今年嘉義縣議會繼續拋磚引玉提供210戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案之身心障礙機構院生394人每人500元之商品提貨券，總共82萬7千元的全聯提貨券。尤其特別感謝強本汽車交通事業股份有限公司（20萬）、夆典科技開發股份有限公司（20萬）、昌吉營造股份有限公司（20萬）、英威康科技股份有限公司（20萬）、興安營造股份有限公司（20萬）及阿里山神木賓館（10萬）等6家民營企業共110萬元現金捐助分給弱勢團體共10家每間11萬元。嘉縣農漁畜業也默默挺縣議會10年公益，獻上在地生產的優質農漁產品，顧足大家的健康，打造乾淨的家園，更加力挺慈善弱勢團體度寒冬。



本次公益活動物資捐助單位有綠岩能源、淞品生技公司、旭岡企業有限公司、宏洋冷凍水產公司、和逸醫療器材、久普實業公司、大成長城企業公司、社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、東晟水產股份有限公司、蝦覓世界、崇文冷凍食品股份有限公司、榮杰漁業產銷班、林家冠軍烏魚子、長潤水產食品有限公司、嘉義縣養殖漁產生產合作社、雷龍國際興業有限公司、嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義縣獸醫師公會等19個單位，捐助、招募與分裝非常多優質在地農漁畜產品，張明達議長也非常感謝，希望結合大家溫暖之關懷力量，給這些大天使小天使更多愛心與照顧。