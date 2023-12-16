嘉義縣議長張明達號召捐款物資助弱勢　企業商家連9年響應

▲▼ 嘉義縣議會議長張明達帶隊寒冬送暖活動邁入第9年 。（圖／嘉義縣議會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議會自張明達議長103年上任以來，為照顧弱勢，於每年年底都辦理「人間有愛、心手相連」寒冬送暖公益活動，今年邀請全縣9家立案之身心障礙福利機構與全體院生代表約100人餐聚外，嘉義縣獸醫師公會與嘉義縣家畜防治所更連續9年配合活動招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者主動響應積極參與，今年更有多家民間企業共襄盛舉愛心捐助。

張明達感謝大家熱情付出與參與，活動出席者還有陳怡岳副議長、本會十幾位議員外還有翁章梁縣長、縣府主管等人，張議長也代表捐贈物資與現金之各單位一一送給各身心障礙福利機構，也同時致贈感謝狀給捐助者。

今年嘉義縣議會繼續拋磚引玉，提供200戶貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案之身心障礙機構院生396人每人500元之商品提貨券。特別感謝強本汽車交通事業股份有限公司（20萬）、重陞機電工程公司（20萬）、昌吉營造股份有限公司（20萬）、英威康科技股份有限公司（20萬）、興安營造股份有限公司（20萬）及阿里山神木賓館（10萬）等6家民營企業共110萬元現金捐助分給弱勢團體共10家每間11萬元。嘉縣農漁畜業也默默挺縣議會9年公益，獻上在地生產的優質農漁產品，顧足大家的健康，打造乾淨的家園，更加力挺慈善弱勢團體度寒冬。

本次公益活動物資捐助單位有匯盟能源、淞品生技公司、旭岡企業有限公司、大廣白蝦、弘洋冷凍水產公司、台灣寶蝦生態養殖場、和逸醫療器材、五十分生活工作室、嘉南羊奶運銷合作社、久普實業公司、大成長城企業公司、社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、祖孫蝦生態養殖場、東晟水產股份有限公司、蝦覓世界、崇文冷凍食品股份有限公司、蝦愛鮮、榮杰漁業產銷班、林家冠軍烏魚子、嘉義縣養殖漁產生產合作社、嘉義縣家畜疾病防治所及嘉義縣獸醫師公會等23個單位，捐助非常多優質在地農漁畜產品，張明達議長也非常感謝，希望結合大家溫暖之關懷力量，給這些大天使小天使更多愛心與照顧。

12月15日剛好也是本會第20屆第5次臨時會閉幕典禮，一大早9點嘉義縣天主教安道社福慈善事業基金會等結合五個團體約77人就到議會舉行「聖誕節報佳音活動」，還有今天議會大廳也設有夾娃娃機、打地鼠與投籃球機等闖關遊戲設施供這些大天使小天使使用，在愻末寒冬的年度尾聲猶如冬天中的暖陽，格外具有滿滿祝福與鼓勵氛圍。