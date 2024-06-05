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疑「嘉義縣議員」KTV摟妹！他曬畫面：玩真開心　縣議會說明了

▲網友爆料，有「嘉義縣議員」在KTV開心摟妹。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

▲網友爆料，有「嘉義縣議員」在KTV開心摟妹。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日在臉書社團「爆料公社公開版」貼出一段影片及照片，只見兩名男子在KTV包廂與女子歡唱，其中一名男子還摟著女子，值得注意的是，該貼文中註明「嘉義縣議員玩真開心」，引發網友熱議。對此，嘉義縣議會今天嚴正駁斥，指出影片內根本沒有嘉義縣議員，要求修正或撤除該貼文，以匡正視聽，以免違法。

根據貼文畫面，該影片只有3秒鐘的長度，現場共有3男2女，其中一名穿著短裙、高跟鞋的女子拿著麥克風歡唱，而另一名黑衣男子和另一名女子則在看著螢幕，其餘兩名男子正在談話，互動看似並無不妥。但在另一張照片中，穿著黑衣的男子右手環抱短裙女腰部，而對方則是面無表情看著前方。

▲網友爆料，有「嘉義縣議員」在KTV開心摟妹。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

貼文一出，隨即引發熱烈討論，不少網友質疑「這是友情嗎？一把年紀了還玩這一套」、「老司機懂玩啊」、「現在那個官不喝花酒不嫖妓的，我就問？」、「玩很大」，不過也有網友認為「民代也是人啊，不是嗎」、「唱個歌而已，是有脫褲給你看嗎」、「不能有私生活嗎？不能有私人娛樂嗎？」、「議員下班放鬆一下怎麼了嗎」。

對此，嘉義縣議會澄清，影片中的人並非嘉義縣議員。議事組長張淵柏更在貼文下方貼出嘉義縣議會的聲明，強調「這影片並無嘉義縣議員，建請修正或撤除，以匡正視聽，以免違法。嘉義縣議會」。但截至今天傍晚，該篇文章仍未下架，發文者也無更進一步說明。

根據《自由時報》報導，影片中的男子實際上是嘉義市的居民，一行人當時在北部進行聚會，由於疑似有糾紛，遭人利用臉書帳號將影片和照片貼在社團上，並虛假地聲稱是嘉義縣議員，以此來引起人們的關注。對此，嘉義縣議會表示，他們將持續追蹤此事，並要求相關人等撤除錯誤的訊息，以免誤導大眾。

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