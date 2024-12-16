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議長張明達發起勸募　嘉義縣獲贈900萬器材裝備

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

▲嘉義縣議會由議長發起勸募，「議起關懷服務 」由民間單位捐助設備器材給縣轄警消衛等及慈善單位 。（圖／嘉義縣議會提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣議會16日上午9點30分於大廳舉行「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」記者會， 由議長張明達代表嘉義縣議會向英威康科技公司、樺康智雲公司、昱毅營造公司及起動生物科技公司等捐贈單位，張明達期盼藉由他們的拋磚引玉的善舉，喚起大家議起關懷服務，用愛回饋社會。

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

張明達指出，嘉義縣議會長期最關心的是站在最前線最危險的警察消防人員，他們出勤時裝備是否完善與安全，尤其現在科技非常發達，如何運用在搶救災害與服勤之現場，避免警消受到生命傷害，是非常重要的議題。

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

另外嘉義縣衛生局，從事糖尿病衛教與第一線門診及公共衛生工作，服務本縣約5萬3千多名糖尿病病友非常認真與辛苦、加上嘉義縣經濟弱勢族群之生活物資募集與配送長期受到嘉義縣慈善團體聯合協會重視與推動，以上總總所需經費非常龐大，更是議會一直重視之事情。

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

代表英威康公司的林建志總經理捐贈嘉義縣警察局300萬元購置蒐證與防護器材、林建志也代表樺康智雲公司再捐贈嘉義縣消防局300萬元購置破壞器材與急救器材、昱毅營造公司王瑞麟總經理代表公司則捐贈170萬元給嘉義縣慈善團體聯合協會購買物資配送之皮卡汽車乙台、起動生物科技公司劉家宏董事長則代表公司捐贈血糖機1000台（價值約245萬元）給嘉義縣衛生局，嘉義縣警察局等四個受贈單位更非常感佩這些公司發揮大愛的精神慷慨解囊，也在活動中分別回贈感謝狀致意。

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

四個捐贈單位都一一上台致詞表達做善事之初衷，今天出席貴賓除本會大多數議員以外，還有翁章梁縣長及其縣府團隊也到場表示感謝與致意，整個活動在全體大合照後，並由受贈單位邀請張議長與貴賓們實際演練，一一展示受贈物資物品下，熱鬧又溫馨地達到活動最高潮。

▲▼ 嘉義縣議會「議起關懷服務 議長張明達勸募捐贈儀式」 。（圖／嘉義縣議會提供）

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