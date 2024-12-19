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港2網紅首航走讀花蓮！　為「花香直航」再拉一把

▲▼花蓮縣政府特別安排兩組KOL網紅進行一系列的踩線活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府特別安排兩組KOL網紅進行一系列的踩線活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府攜手香港快運航空（HK Express）促成「花香航線」直航航線，12日首航當天更迎來150多位旅客抵花探訪。為了吸引更多來自香港的遊客到花蓮旅行，花蓮縣政府特別安排兩組KOL網紅進行一系列的踩線活動。

其中包含在港台兩地主持過多個旅遊節目，目前居住在台灣的香港女生AV in Taiwan，以及在YouTube頻道上擁有超高人氣的香港「機動電視台RTV」，兩組網紅由北至南深度體驗花蓮的美麗風光，實際走訪花蓮獨特景點，並將製作成影片交在社交平台上分享，促使更多香港民眾透過直航班機，從喧囂塵世瞬移山海之境，進行身心靈療癒之旅，更為兩地的文化與觀光交流搭建橋樑。

▲▼花蓮縣政府特別安排兩組KOL網紅進行一系列的踩線活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼網紅走讀花蓮山海2線盡享美景美食。

住在台灣的香港女生AV in Taiwan以療癒為主題，遊程從七星潭騎單車欣賞太平洋左岸美景，以及身著和服走讀花蓮「小京都」將軍府等打卡景點開始；接著來到充滿茶香、柚香的瑞穗鄉，體驗採茶農田趣以及手作柚子果醬、客家擂茶等DIY行程，最後來到馬太鞍溼地休閒農業區享用美味的阿美族特色河上餐桌料理，行間品嚐來自花蓮各鄉鎮及東大門夜市的美食饗宴，濃濃的人情味更使得AV(Avenna)對花蓮流連忘返。AV表示這次來到花蓮走訪不同鄉鎮，認識花蓮多樣美麗的面貌，不管是原民特色料理或是客家傳統美食，因為選用在地食材來烹飪，每一口都能感受到來自天然的純粹，連呼吸都能感受到花蓮的療癒氛圍，她希望香港的遊客們都能趁著直航來親自體驗花蓮的美好。

YT頻道總訂閱數達65萬人的香港超人氣KOL「機動電視台」，這次也由年輕活力代表–超酸、阿杰搭乘首航班機抵達花蓮，兩人體驗從瑞穗溫泉到玉里安通溫泉的「兩泉騎美」路線，騎乘電輔車享受結合自然、文化與美食的低碳永續旅程。行間也經過萬榮鄉支亞干部落體驗從食材到餐桌，採摘料理所需的食材自行完成午餐，享受共做共享共樂成就的五感體驗遊程，並從中學習務農知識及族語單字，合力完成餐桌上的每一道料理。兩人再到豐濱的豐富部落進行傳統烘豆DIY，在品嚐台灣特有的在地咖啡同時，也遠眺廣大太平洋，享受山林秘境的美景，接著騎乘電輔車在美麗的193縣道欣賞織羅部落、坪頂部落等美麗稻田景致，並到羅山有機農業村吸收來自竹林的芬多精，動手製作泥火山豆腐，最後來到豐濱的高山森林基地隨著海岸布農獵人的腳步認識森林故事，製作專屬獵刀並挑戰極限登上勇氣石，眺望美麗的海岸線，透過深度旅遊享受花蓮的獨特部落美食以及美景。

▲▼花蓮縣政府特別安排兩組KOL網紅進行一系列的踩線活動。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

超酸、阿杰表示是第一次來到花蓮，除了好空氣外，他們很驚訝發現花蓮還有這麼多美景，與香港的景色截然不同，尤其是位在美麗台11線的豐濱鄉，途經的部落均熱情招呼每一位到來的遊客，沿途體驗的原住民料理更令人味覺、視覺全開，從高山森林基地中的獵人森林眺望海岸線美景的一瞬間，更令他們落下感動的眼淚，身心靈感受來自大自然的感動。超酸、阿杰更深深記得騎乘電輔車在193線及稻田旁的經驗，體驗到花蓮不同台灣其他縣市的風情，未來也希望透過「花香航線」，帶著家人、朋友重遊美麗的花蓮。

花蓮縣政府觀光處表示，「花香航線」無疑將為花蓮的觀光業帶來新的發展契機，也為香港遊客提供更多探索花蓮自然與人文魅力的機會，加深兩地間的交流與合作。此外，縣府也推出「花東縱谷193朝聖之道」、「台11線蔚藍海岸」、「兩泉騎美」溫泉自行車旅遊、部落文化探索、零碳旅遊及高爾夫旅遊等5大主題旅遊行程，不同族群的需求皆能滿足，全面展現花蓮作為國際旅遊目的地的無限魅力。

更多活動內容請詳：
花蓮觀光資訊網http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/ 

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