快訊／馬國31歲網紅來台失聯父母急尋　證實擔任詐團車手被捕收押

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯(左)，經查因來台當詐團車手被捕(右)已遭收押。（合成圖／翻攝自馬來西亞東方日報及彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）與友人到台灣旅遊，竟失聯找不到人。家人今(18)召開記者會，盼能聯繫駐馬台北經濟文化辦事處，協助尋找兒子下落，恰巧，他失聯當天11日，彰化縣員林警分局查獲一名到台灣旅遊卻擔任詐團車手的31歲許姓網紅，經查，兩人證實是同一人，而許振文也已遭到收押。

▲彰警逮捕大馬網紅來台當車手。（圖／彰化警方提供）

南洋商報、東方日報報導，許爸許觀華與許媽梁鳳英今(18日)在彭亨州副議長兼美律區州議員李政賢的陪同之下召開記者會，稱11日收到兒子許振文的訊息，得知他人正在台灣高雄，他還說打算多住幾個月，但隨後便失聯，讓家人心急如焚。

▲彰警逮捕大馬小網紅。（圖／彰化警方提供）

案發於今年12月，彰化1名中年女子，在社群軟體加入「穩賺不賠」的投資公司網路平台，經2次面交慘噴230萬元，這才驚覺遭詐騙，12月11日，再度與詐團面交200萬，警方當場逮捕一名31歲許姓男子，據悉男子當時還一臉茫然，自稱是來自馬來西亞的網紅，只是藉著免簽證到台灣旅遊，聽說可以邊玩邊賺錢，並不知是落入詐騙集團陷阱，警詢後全案依涉詐欺、洗錢及銀行法等罪嫌移送法辦並聲押獲准。

今天許振文家人召開記者會，盼能聯繫駐馬台北經濟文化辦事處，協助尋找兒子下落，《ETtoday新聞雲》記者經多方查證，確認父母焦急尋找失聯的兒子許振文，就是彰化警方逮捕的詐團車手，警方稍早在確認其身分後，已立即通知馬國駐台機關。

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