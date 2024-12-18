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大馬31歲網紅來台旅遊失聯　爸媽急尋人：兒曾說要多住幾個月

▲▼ 馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯。（圖／翻攝自東方日報）

▲馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯。（圖／翻攝自馬來西亞東方日報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）與友人來台灣旅遊，還準備多住幾個月，但後來卻失聯找不到人。許爸與許媽對此感到非常擔心，除了聯繫警方，今（18）召開記者會，盼能聯繫駐馬台北經濟文化辦事處，協助在台灣尋找兒子下落。

南洋商報、東方日報報導，許爸許觀華與許媽梁鳳英18日在彭亨州副議長兼美律區州議員李政賢的陪同之下召開記者會，稱11日收到兒子許振文的訊息，得知他人正在台灣高雄，他還說打算多住幾個月，但隨後便失聯，讓家人非常擔心。

▲▼ 馬來西亞31歲網紅許振文（Ady Hu）來台灣旅遊失聯。（圖／翻攝自南洋商報）

▲許振文來台灣旅遊失聯，家人心急如焚。（圖／翻攝自南洋商報）

梁鳳英也稱，當日也接到兒子友人的來電，對方也有收到許振文的訊息，但只說無法參加渡輪之旅，接著兒子友人再也無法聯繫上許振文，「兒子平時都是使用語音，但那天卻是文字訊息，我覺得不對勁便打電話給他，但是一直無法撥通」。

許振文在吉隆坡擔任直播帶貨網紅，有時也會出國旅遊，原本還約了朋友要在15日去遊輪旅行，但如今遊輪之旅臨時取消，讓許多朋友感到不解。

梁鳳英指出，平時她與兒子都是用手機聯繫，最後一次見到兒子是在今年5月份，「我向兒子朋友詢問許振文近況，發現有結交一名神祕大叔，此人甚至表達要帶兒子到柬埔寨發展的意願」。已知許振文今年曾前往柬埔寨旅行，但同行者是誰並不清楚。

李政賢提到，許振文已經離開馬來西亞，他的社群媒體最近一次更新是在12月9日，地點為台灣高雄，「許振文12月10日還有在小紅書回網友留言，當時的地點也是台灣，但之後所有社群媒體帳後都停擺沒有更新」，11日之後就失聯，至今家人、朋友、同事全都聯繫不上他，期盼能透過網路的力量，幫忙提供線索，盡早找到人。

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