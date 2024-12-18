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粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香

▲▼粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香。（圖／翻攝周荀/DenKa）

▲「南半球女王」周荀。（圖／翻攝周荀/DenKa）

記者鄒鎮宇／綜合報導

擁有F罩杯傲人身材的網紅「南半球女王」周荀（Denka）日常就非常寵粉，常常有求必應。近日，粉絲敲碗想看周荀的「招牌照」，讓她立刻拍照送出，瞬間被網友讚爆。

周荀PO出網友私訊，截圖可見一名男網友表示，「殿下，我有個小小的要求，這幾天看妳PO的都是美臀美腿。請問殿下，這幾天可以PO美奶嗎？哈哈哈」。

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▲▼粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香。（圖／翻攝周荀/DenKa）

▲▼粉絲許願，希望「南半球女王」周荀可以PO美奶。（圖／翻攝周荀/DenKa，下同）

▲▼粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香。（圖／翻攝周荀/DenKa）

對此，周荀也在PO文說，「這不就來了嗎？Best寵粉tw」，並在文末附上一張疑似COS手遊《勝利女神：妮姬》角色的俯視角照片，大方地秀出「南半球」。

網友看完紛紛留言，「超級寵粉」、「世界又因為殿下寵粉而和平」、「又是和平的一天，感謝殿下的努力」、「免費仔還敢要求啊！謝謝你，我的超人，真香」、「只想到我曾經許下想看膝枕視角也被殿下實現了…感謝許願的人，也感謝殿下完夢」、「今天又滿了。 我說我的生活能量」。

▲▼粉絲看完美臀美腿還想要！南半球女王「秀大招寵粉」被讚爆：真香。（圖／翻攝周荀/DenKa）

今日速 這張什麼都沒有應該還好ㄅ @denkakeke @denkakeke2 @denkakeke0404 手 by @lemon.hsu

周荀/DenKa 發佈於 2024年12月12日 星期四

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