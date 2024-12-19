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台大法律女「連考3年律師落榜」！崩潰看身心科　過來人這樣建議

▲▼婦人車禍昏迷2星期，醒來崩潰。（圖／PAKUTASO）

▲女網友連續3年考律師執照都落榜，相當崩潰。（圖／PAKUTASO）

文／CTWANT

許多法律系學生畢業之後都會選擇考國考裡最硬的律師執照，不過1名台大法律系女畢業生最近就感嘆，自己已經連續3年落榜，而且分數最多就只差5分，有一年甚至僅差1分，讓她崩潰到看了好幾次身心科，「真的好累，誰能給我一點建議？真的好難受」，貼文曝光後也引發法律系過來人的共鳴。

一名台大法律系的女網友昨（18日）在Dcard以「還要繼續考嗎？」為題發文，表示大家看她是台大法律的，就會覺得她應該很厲害，「我也曾經覺得自己應該要厲害 ，但這個包袱讓我壓力好大」。原PO透露，自己已經連續國考3次都落榜，「這樣的台大法，是不是讓你們嚇到了？」

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她也細數這3次結果，都差一點點就考上律師，「第1次差5分、第2次差1分、這次差4.5分。」這讓她難過坦言，「我覺得自己已經很努力了，中間甚至看過好幾次身心科」，但每次都差這麼一點點，「我該如何坦然放棄呢？真的好累，誰能給我一點建議？真的好難受！」

貼文曝光後，許多過來人也安慰原PO，「我今年是第3年才上，去年差2分，這個校系畢業的真的有包袱，完全能懂，今年在考場都看不到同學了」、「妳是台大法律，但這不代表妳應該要很厲害，千萬不要把這個莫名的光環轉成義務，妳能支撐到現在已經很棒很棒了」、「我也第四次了，好想放棄過自己的人生 」、「我完全可以懂這種挫敗的心情，今年是我的第五年，依然落榜，周圍的朋友跟學弟妹們也都上榜了」、「我的情況也差不多， 第一次差兩分，第二次差六分，到現在也還在看身心科」、「學妹，我考了八年，今年終於上榜」。還有人直言，「我曾想過這次沒上就算了，但我知道我不可能『真的算了』，他像一個魔咒一樣一直跟著我。」

許多人也建議，「如果妳已經壓力大到無力承受的話，強烈建議先去工作，不是家教或補習班那種偏向兼職類的工作」、「我希望妳好好的先對自己好，可以去玩遊戲、去工作，都會讓妳越來越好」、「我也是墮落完才能出發，花一兩個月放飛自我吧」、「我也是考第二次還是沒上，而且今年朋友都上了，不想再讓自己的人生空轉，決定先去當書記官了」、「去做一些實務工作對考試會有幫助喔！一直浸溺在準備考試的環境，人的活力會被磨光的」、「『先顧好心理，不崩潰的人就會考上，崩潰的人一定考不上』，有一個台大的學長是這樣跟我說的，所以從準備考試開始我都努力正常生活，先處理好身心問題你一定可以的，加油。」

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