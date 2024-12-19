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同事電腦「右下角」不對勁！她仔細一看傻眼　網搖頭：干你什麼事

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現同事是薪水小偷。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

坐辦公室，幾乎都會用到電腦。近日有網友發文表示，日前她經過某個同事後面，才發現對方居然將影片縮在螢幕右下角，趁著上班時間偷看，為什麼可以偷時間偷成這樣？大家還有看過什麼離譜的行為嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「最誇張的薪水小偷行為」為標題發文，提到她最近經過公司某位同事的後面，才發現對方的螢幕右下角正播著影片。後來再觀察幾次她才知道，原來同事是在看《霹靂布袋戲》。

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之後原PO與其他同事聊起此事，就得知該位同事是「薪水小偷」，常常會將影片掛在螢幕右下角，趁著上班時間追劇。對此，原PO也傻眼，為什麼大家領差不多的錢，該同事卻這樣偷時間？大家還有聽過什麼誇張的行為嗎？

▲▼上班,小資族,電腦,男友,工作,公司,同事,工程師。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不過貼文曝光後，底下網友反而認為，「別人當薪水小偷到底干你什麼事？職場上建議你少說話、多做事，同事打混摸魚都不干自己的事」、「公司多少都會有這種人，但如果他工作速度快或事情有做完也不能說什麼」、「有影響到你嗎？沒有的話不用管別人怎麼偷，而且影片開著不代表他沒在做事」、「啊如果他又沒增加你的工作量，你在不爽什麼」。

還有網友回應，「怎麼會不開心？應該開心問他偷看方法，之後一起當薪水小偷啊」、「為什麼要不開心？如果對方都有好好工作甚至很凱瑞（很罩）的話，當然是向他看齊，期許自己也能變成又爽又強的職場高手呀」。話題引發討論。

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關鍵字：

薪水小偷追劇看影片上班Dcard

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