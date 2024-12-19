機車每天停「身障車格」！他狂檢舉10天喊：我很閒看誰先投降

▲機車幾乎每天都停在「身障車格」。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

圖文／CTWANT

近日一名網友因為常在汐止看到一輛天天停在「身障車格」的機車，而該車也不是身障專用車，疑貪圖方便直接停，於是他每天花了10天檢舉，而且都檢舉成功；他表示，「沒關係，我很閒，你們每天都來停，我就每天都來檢舉，看誰先投降」。

原PO在Youtub頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」發行車紀錄器影像，拍攝地在汐止區連興街。原PO因常看到一輛機車停「身障車位」，該車也沒裝輔助輪，不是身障專用機車，疑為了方便直接停身障車位。

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原PO便花了10天的時間去拍攝，且每次都是拍同一輛機車，他也送出檢舉單。警方回應，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第10款，在身障車位違停，可處600元以上1200元以下罰緩。原PO表示，「沒關係，我很閒，你們每天都來停，我就每天都來檢舉，看誰先投降（累計已檢舉10張成功）」。

此文曝光後，不少人紛紛留言「檢舉超人，我的超人，Respect」、「停紅線才不怕被檢舉」、「好心腸謝謝您」、「幾天後是不是又有人要上新聞哭檢舉達人惡意檢舉害他家連吃飯錢都沒了」、「二輪大爺不是說沒影響到停哪都沒差嗎」、「幾天後是不是又有人要上新聞哭檢舉達人惡意檢舉，害他家連吃飯錢都沒了」。

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