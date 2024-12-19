「3個人的友情」總有1人多出來？　過來人曝經驗：不是因為3人

▲原PO求問，三個人的友誼怎麼維繫？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

即便擁有一群好朋友，是否偶爾也會出現「落單」、「被排除在外」的感覺？近日就有網友發文表示，不知道大家是否有過「三個人」的友誼，如果其中兩個人約出去，但沒有找她，她就會有點介意，她該怎麼調適心情？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「三個人的友誼到底怎麼維持」為標題發文表示，不知道大家是否有過「三個人」的友誼？只要另外兩個人冷落她、沒有約她出去，她就會有點在意。像她這樣的心情，應該要提出來嗎？會不會對方根本沒把她放在心上過？她應該如何調適心情？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「三人行必有一傷，這是女生之間的友誼亙古不變的真理。深交的話，女性的本能會讓我們區分誰是關係更好的、誰是關係沒那麼好的，自然最終有一人落單」、「有，以前國高中時期都是三個人，也礙於自己是一個很容易想很多的人，久而久之就變成自己一個人」、「我也待過三人的友情 ，一定會有一個會被遺棄，其中一個女生會很喜歡找另外一個女生，然後她們兩個就會一起做事甚至不會找你，兩個人的分組活動自然而然你就會被排除」。

還有網友表示，「我覺得是彼此都需要有顆為其他兩人著想的心，三人友誼會裂不是因為是三人，而是本質上這關係是2+1而已。會這麼說是因為我待過四人組，四人組也會變成3+1喔，我就是被留下的那個」、「我有個三人的友情，即使有各自兩兩行動的時候，也從來不會有被冷落的感覺，我覺得要三方感情真的夠好，我們都超級愛彼此的，知道對方們都很愛自己就不會吃醋」。話題引發討論。