IG夯店「工典甜點」爆惡意倒閉？廠商曝欠款失聯　客人員工也受害

▲在IG上擁有超過17萬粉絲的知名甜點商家「工典甜點」近日傳出疑似惡性倒閉。（圖／翻攝IG／lun_dessert）

圖文／CTWANT

在IG上擁有超過17萬粉絲的知名甜點商家「工典甜點」，以美侖美奐的千層蛋糕知名，不料近日遭合作包裝廠商踢爆拖欠款項，10月、11月的包裝費都未結清，而且「一而再再而三的拖延、欺騙。」除此之外，還有大批消費者上網抱怨，2、3個月前訂購的蛋糕，幾天前向店家確認，才被告知「做不出來」，還要一口氣延到明年2月，後來傳訊要求退款，商家竟人間蒸發，懷疑是「惡意倒閉」。如今商家社群帳號被氣憤的消費者灌爆，卻遲遲未做出任何公開回應。

工典甜點的紙盒包裝廠商17日在社群網站Threads上表示，先前為了保障合作客戶的收益，才會在款項未結清的狀況下將製作好的紙盒包裝交出去，沒想到工典甜點卻利用這份信任拖欠款項。廠商指出，自己從17號開始聯絡不上對方，後來才知道對方16號就已經沒有開門營業，「現在才發現是自己受騙，給的信任蕩然無存，一而再再而三的拖延、欺騙。」

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廠商公布的對話截圖可見，工典甜點從8月起，就沒有每月結清紙盒包裝的款項，拖欠金額一度高達30多萬元。雖然後續補上部分款項，但期間仍不斷拖延，最後更不接電話不回應，就此人間蒸發，讓他們無奈地說：「沒有廠商願意看著客戶走下波，但真的已經逼不得已才把事情一次公開，希望終止這種惡性循環！」

事件曝光後，不少消費者也現身分享遭遇，稱早在2、3個月前就向工典甜點下訂，如今臨近約定的出貨時間，主動聯繫商家，才得到「做不出來」的回覆，還被告知到延到明年2月才能交貨，如今要求店家退款，訊息就遭到不讀不回，訂單全都追討無門。

此外，留言底下還有疑似工典甜點的員工，稱員工也被欠薪：「替他賣命加班到半夜現在直接被拖欠薪資…資方直接神隱不回應」、「早就發現自己金流有狀況還裝沒事情勒員工加班，現在拖欠薪水平均每人10萬塊就搞消失」、「上了賊船，還賣了命，誰可以救救可憐的員工」。

如今「疑似惡性倒閉」消息曝光，大批消費者湧入工典甜點Threads帳號留言，有網友叫店家「出來面對」，也有網友感嘆，「看起來廠商、員工、客人的錢全都捲走了，太誇張了吧！」

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