轟綠擋客委會預算！國民黨「烙客語」開記者會　轟民進黨如惡霸

記者崔至雲／台北報導

立法院內政委員會今（19日）審查客家委員會預算，爆發朝野衝突，原任召委的國民黨立委徐欣瑩遲遲未現身，國民黨團請立委黃建賓代理主持，但民進黨團不接受，杯葛會議。國民黨團隨後召開記者會，全程用客語發言，表達對民進黨的抗議，轟綠營蠻橫、野蠻，不顧客家人權益。

▲國民黨團召開「民進黨團阻擾 罷審客委會預算」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨召委徐欣瑩今日未現身內委會，國民黨改派黃建賓代理，引發綠營不滿。事後，國民黨團召開記者會，黃建賓表示，今天徐欣瑩因身體不適，由他代理主持會議進行，而今天是審議客家族群委員會的預算，這是很單純的事情，但民進黨團依舊用各種方式杯葛，讓會議無法進行，而他們召開記者會，就是想讓大家知道，這個民進黨政府是多麼野蠻，當天還鬧事。

國民黨團書記長林思銘、國民黨立委邱鎮軍接著全程用「客語」發言，邱鎮軍表示，今天內政委員會又看到民進黨委員在阻擋客家預算的審查，讓他們不能好好開會，客家委員會的預算有40多億，攸關到地方建設，這麼重要的事情，民進黨竟然就這樣拖延著。

「民進黨都說客家人很重要，要好好推動客家制策，但是審預算又是這樣，這就是我們的執政黨嗎？」邱鎮軍轟，這次的預算是客家鄉親的權益，希望民進黨立委讓他們好好開會，讓經費早一點確定，讓客家建設可以早日確認。

林思銘也用客語表示，客委會是推動客家文化很重要的會議，要推動客家的翻轉、經濟的發展、莊頭的建設，都要靠客委會來補助，今天民進黨竟然又霸佔主席台，影響開會，他們表達嚴肅抗議，全國民眾應該看得很清楚，現在到底是誰在影響會議。

林思銘續指，民進黨今天8點多又烙了20幾個委員在內委會，現在還霸佔預算，根本做賊喊抓賊。國民黨對於客家人非常重視，希望客委會可以做更多的規劃，今天民進黨擋預算，就是踐踏客家族群。

