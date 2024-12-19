國民黨嘲諷抗議青鳥像「瘋子」　吳思瑤：民主社會最差示範

▲民間團體發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

民團昨晚間聚集國民黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會將闖關憲訴法在內等三爭議法案。現場聚集超過6千位民眾。國民黨則派黨工用麥克風反酸「歡迎來求職者」、嘲諷上台學生「瘋子」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（19日）受訪時表示，這是民主社會最差示範，看到很多年輕朋友受國民黨工霸凌，非常不捨也憤怒，謝謝大家站出來，面對立法院這幫破壞台灣民主的亡命之徒。

媒體詢問，民進黨是否將動員支持青鳥活動？吳思瑤回應，目前尊重公民朋友自主集結，很多基層也想自動自發想要聲援，現在國會失序狀況已經引爆社會怒火，不僅是年輕世代，基層也非常難耐。

吳思瑤強調，民進黨尊重公民自主活動集結，願意站上街頭一起挺民主的台灣人民都歡迎，唯有民意發聲，才會讓藍白立委感到害怕。

對於國民黨現場反酸青鳥，吳思瑤批評，國民黨八德路上發生的國民黨工污辱自由陳抗者，這是民主社會最差示範，國民黨上下如此，霸凌少數黨發言聲音、阻卻少數黨表達意見自由，連在街頭人民表意自由，國民黨都要閹割，閹割國會民主、人民自由。

吳思瑤指出，看到社群上很多年輕朋友受國民黨工霸凌，非常不捨也憤怒，即便不同意你的意見也要確保發言自由，這才是民主台灣，國民黨不要老是學中共那一套，中國人民沒有權利在人民大會堂前抗爭舉牌，台灣現在還有，難道國民黨要學共產黨？聲援每位站上街頭表達意見的公民朋友。

吳思瑤也向抗議民眾致意，並表示，謝謝大家站出來，面對立法院這幫破壞台灣民主的亡命之徒，號召更多堅定的正義之士。

