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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦反擊了

▲▼民間團體今（18）晚發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）

▲民間團體18晚發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）

記者杜冠霖／台北報導

民團昨（18日）晚間聚集國民黨黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會可能闖關憲訴法在內等三爭議法案。現場聚集超過6千位民眾。國民黨則派黨工用麥克風反酸上台演講學生看稿「歡迎來求職者」、「像個瘋子」。經民連及公民陣線表示，國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜、《打綠班晚點名》主持人謝克洋等人，對群眾人身羞辱，作為國會最大黨的國民黨，卻表現出如此毫無民主素養之行為，堪稱民主之恥。

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將綠委、白委、官員及媒體擋在門外，僅花3分鐘便宣布初審通過。另外，立法院預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》爭議法案，國民黨團力拚三讀。

今晚間聚集大批民眾在國民黨部外抗議，國民黨則架起音響反酸陳抗民眾是「側翼團體」、「來面試的」，也酸上台演講學生看稿「辯論不要看稿喔」、「國民黨不倒，永遠不會倒」。

經民連指出，儘管今日是需要上班上課的平日，夜晚寒風刺骨，仍然無法凍結民眾的怒火。超過6000位民眾到現場表達對中國國民黨在國會一黨獨大、濫權的行為不滿，充分體現了台灣公民對中國國民黨自2月以來刻意造成國會混亂的憤怒。

對於國民黨挑釁、製造高分貝噪音干擾集會，經民連及公民陣線表示，本集會已經合法程序取得路權，是民主國家中再正常不過的集會活動，然而國民黨面對抗議群眾卻播放嘲諷影片、大聲播放歌曲，製造噪音使集會難以進行，更發布針對性的挑釁、嘲諷言論，完全不聆聽群眾訴求，逃避與民眾對話，以政黨的身份對群眾做言語攻擊。

經民連及公民陣線指出，在群眾上台發表意見時，現任中國國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜、《打綠班晚點名》主持人謝克洋等人，甚至對群眾作出「人身羞辱」。對於初次上台發表意見的民眾，他們嘲笑民眾看演講稿，戲謔性地模仿其因情緒激昂而顫抖的雙手；對於持應援手燈上台短講之群眾，他們說出「你越大聲越顯得你像個瘋子」的狂言；他們更多次直言，集會參與者都是為了謀求官職云云。

經民連及公民陣線表示，作為國會最大黨的中國國民黨，卻表現出如此毫無民主素養之行為，堪稱民主之恥，台灣全體公民應予嚴厲譴責。

經民連及公民陣線感謝今晚六千民眾的參與，並重申集會四大訴求：第一、批判傅崐萁毀台亂台，癱瘓民選政府，企圖讓台灣黎巴嫩化，第二、批判翁曉玲版憲法訴訟法，第三、批判許宇甄版選罷法，第四、盤點五位北市立委推動哪些民主倒退法案。

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