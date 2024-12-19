國民黨嗆抗議青鳥綠側翼　林右昌嘆悲哀：用如此輕蔑態度面對人民

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民團昨晚間聚集國民黨黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會可能闖關憲訴法在內等三爭議法案。現場聚集超過6千位民眾。國民黨則派黨工用麥克風反酸「歡迎來求職者」、指上台演講學生看稿「像個瘋子」。對此，民進黨秘書長林右昌今（19日）受訪時表示，國民黨SOP很簡單，把所有社會力量都掛為民進黨附庸，但民進黨沒那麼偉大，國民黨用這樣輕蔑態度面對群眾，蠻悲哀的。

林右昌今接受《POP撞新聞》資深媒體人黃暐瀚專訪，對於周一內政委員會封門事件，林表示，政黨議事攻防在世界各國都一樣，禮拜一卻不同，國民黨在委員會把門關起來一黨修法，包含列席官員、媒體、綠白委員都被阻擋、限制人身自由，不讓代表其他民意的立委進場開會，已經踩到民主紅線，也是台灣民主政治發展以來從未碰過，如果可以被容許，立法院可以關門了。

林右昌舉例，即便是小學生開班會，也不會把不同意見的同學鎖在門外，自己開會通過。國民黨禮拜一的做法就向黑道、幫派，30幾年前國民黨在地方議會就這樣幹，把不同意見的議員綁到山上去，完全跟民主背道而馳，這已經不是政黨之爭，而是破壞整個機制。

林直言，就算不認同民進黨、是支持國民黨、民眾黨的民眾，可以好好思考，當初投票給國民黨是希望他這樣幹嗎？這件事情已經超越黨派，需要大家重視。這件事情發生後，很多民眾反映，民進黨也有七、八席召委，如果民進黨召委也這樣幹呢？幾個立委就可以堵住門，這很容易就做到，但可以這樣幹？這件離譜的事情，朱立倫、傅崐萁要負最大責任。

至於民進黨是否會有動作？林右昌表示，這樣的行徑說實在非常離譜，國民黨看起來把鍋砸了也在所不惜，傅崐萁去一趟中國回來全亂了，過去國民黨一黨獨大時也不會這樣幹。且歷來所有民調都顯示，多數民眾反對選罷法提高門檻，就連民眾黨都持保留態度，並非如朱立倫所說是多數民意。

而對於昨日國民黨中央架音響反嗆青鳥，林右昌坦言，覺得蠻遺憾也悲哀，國民黨還看不到台灣社會的不滿跟怒氣，傅崐萁前幾天才罵黑熊跟青鳥是畜生，沒有誰有權利罵人畜生，更何況是位高權重的國民黨團總召，眼中沒有人民也沒有公民，國民黨SOP很簡單，把所有社會力量都掛為民進黨附庸，但民進黨沒那麼厲害也沒那麼偉大。

林右昌直言，國民黨應該想想人民為什麼會站出來，政黨當然有各自立場，但政黨立基於社會基礎上，必須懂得反省，不要忽視人民的力量，國民黨用這樣輕蔑態度面對群眾，這是國民黨自己的事情，但蠻悲哀的。

林右昌也喊話，民主社會，人民才是主人，台灣民主制度必須穩健、有一套可以長久的機制，若認為國民黨做的不對，也希望能採取行動。