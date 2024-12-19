　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨嗆抗議青鳥綠側翼　林右昌嘆悲哀：用如此輕蔑態度面對人民

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民團昨晚間聚集國民黨黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會可能闖關憲訴法在內等三爭議法案。現場聚集超過6千位民眾。國民黨則派黨工用麥克風反酸「歡迎來求職者」、指上台演講學生看稿「像個瘋子」。對此，民進黨秘書長林右昌今（19日）受訪時表示，國民黨SOP很簡單，把所有社會力量都掛為民進黨附庸，但民進黨沒那麼偉大，國民黨用這樣輕蔑態度面對群眾，蠻悲哀的。

林右昌今接受《POP撞新聞》資深媒體人黃暐瀚專訪，對於周一內政委員會封門事件，林表示，政黨議事攻防在世界各國都一樣，禮拜一卻不同，國民黨在委員會把門關起來一黨修法，包含列席官員、媒體、綠白委員都被阻擋、限制人身自由，不讓代表其他民意的立委進場開會，已經踩到民主紅線，也是台灣民主政治發展以來從未碰過，如果可以被容許，立法院可以關門了。

林右昌舉例，即便是小學生開班會，也不會把不同意見的同學鎖在門外，自己開會通過。國民黨禮拜一的做法就向黑道、幫派，30幾年前國民黨在地方議會就這樣幹，把不同意見的議員綁到山上去，完全跟民主背道而馳，這已經不是政黨之爭，而是破壞整個機制。

林直言，就算不認同民進黨、是支持國民黨、民眾黨的民眾，可以好好思考，當初投票給國民黨是希望他這樣幹嗎？這件事情已經超越黨派，需要大家重視。這件事情發生後，很多民眾反映，民進黨也有七、八席召委，如果民進黨召委也這樣幹呢？幾個立委就可以堵住門，這很容易就做到，但可以這樣幹？這件離譜的事情，朱立倫、傅崐萁要負最大責任。

至於民進黨是否會有動作？林右昌表示，這樣的行徑說實在非常離譜，國民黨看起來把鍋砸了也在所不惜，傅崐萁去一趟中國回來全亂了，過去國民黨一黨獨大時也不會這樣幹。且歷來所有民調都顯示，多數民眾反對選罷法提高門檻，就連民眾黨都持保留態度，並非如朱立倫所說是多數民意。

而對於昨日國民黨中央架音響反嗆青鳥，林右昌坦言，覺得蠻遺憾也悲哀，國民黨還看不到台灣社會的不滿跟怒氣，傅崐萁前幾天才罵黑熊跟青鳥是畜生，沒有誰有權利罵人畜生，更何況是位高權重的國民黨團總召，眼中沒有人民也沒有公民，國民黨SOP很簡單，把所有社會力量都掛為民進黨附庸，但民進黨沒那麼厲害也沒那麼偉大。

林右昌直言，國民黨應該想想人民為什麼會站出來，政黨當然有各自立場，但政黨立基於社會基礎上，必須懂得反省，不要忽視人民的力量，國民黨用這樣輕蔑態度面對群眾，這是國民黨自己的事情，但蠻悲哀的。

林右昌也喊話，民主社會，人民才是主人，台灣民主制度必須穩健、有一套可以長久的機制，若認為國民黨做的不對，也希望能採取行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／2線3警官涉洩總統私密行程遭收押　保六總隊火速開鍘
快訊／6死惡火！　縱火男、女房東判刑曝光
快訊／6縣市低溫特報！　2地「非常寒冷」
實際溫度10度↑！台人一見「體感溫度」崩潰：讓人活嗎
快訊／不認罪！鄭文燦首出庭：相信司法還我清白
暖暖包別亂貼！醫學博士曝「黃金部位」貼1個暖全身
蔡依林出道25年「第一次搭頭等艙」！　鬆口認原因
他上主席台代理徐欣瑩！　綠委大怒衝主席台
易發生猝死！「斷崖式冷凍天氣」來了　醫示警4防範措施

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

內委會徐欣瑩神隱！綠不滿黃建賓主持　王鴻薇：召委不能生病嗎？

美國防部報告指共軍對台威脅升高　顧立雄：提升實力嚇阻共軍冒進

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

川普會面安倍昭惠、任命對中強硬大使　矢板明夫：督促日本積極抗中

國民黨嗆抗議青鳥綠側翼　林右昌嘆悲哀：用如此輕蔑態度面對人民

ET民調／大巨蛋經濟帶動台北市民幸福感攀升 　蔣萬安滿意度增至68.2%

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦反擊了

陳智菡稱木可小物非政治獻金　四叉貓挖去年FB文：選戰經費自己募

政院擬提修法　投資抵減項目增列AI、節能減碳

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

轎車、機車路口碰撞 男大生騎士騰空翻滾2圈墜農田 #苗栗

【你甩到我了QQ】狗狗狂搖尾巴誤打熱情柴　都想交朋友但時機不允許XD

六月爆劈腿188cm鮮肉教練　聊色3年..本人道歉：嘴砲失了分寸

【父愛溢出螢幕】爸下班趴床邊看女兒　還偷偷牽小手

奧客拿泡泡瑪特被拒羞辱店員　甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

內委會徐欣瑩神隱！綠不滿黃建賓主持　王鴻薇：召委不能生病嗎？

美國防部報告指共軍對台威脅升高　顧立雄：提升實力嚇阻共軍冒進

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

川普會面安倍昭惠、任命對中強硬大使　矢板明夫：督促日本積極抗中

國民黨嗆抗議青鳥綠側翼　林右昌嘆悲哀：用如此輕蔑態度面對人民

ET民調／大巨蛋經濟帶動台北市民幸福感攀升 　蔣萬安滿意度增至68.2%

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦反擊了

陳智菡稱木可小物非政治獻金　四叉貓挖去年FB文：選戰經費自己募

政院擬提修法　投資抵減項目增列AI、節能減碳

Fed放鷹！川普想干預　學者：鮑爾任期還有17個月

屏東萬坪渡假村3年10度法拍嘸人要　專家曝困境

小熊要補先發輪值　想搶日本強投佐佐木朗希

「英國情人」送包卡海關　菲籍女欲匯款領回...警回撥戳破騙局

快訊／2線2警官涉洩總統私密行程遭收押　保六總隊火速開鍘停職

穩定彈劾政局！南韓「代理總統」首致電日相石破茂　強調美日韓合作

快訊／興中街惡火6死！縱火養羊男遭判無期　囤物女房東3罪判刑7年

快訊／6縣市低溫特報！2地「非常寒冷」　跌破10度

周杰倫門票加價1萬2　他收檢舉通知腦羞「妳都看完了」！下場曝光

台南市交通局公告　騎樓自2025年1月起開放停放機慢車

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

政治熱門新聞

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

陳智菡稱賣小物非政治獻金　他提1疑點

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

他代理徐欣瑩當召委！綠委大怒衝主席台　內委會又陷空轉中

澄清湖棒球場要擺脫孤島　高市府比照美日職棒園區：改造鳥松鳳山

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

卓榮泰：明年科技預算1965億

政院擬提修法　投資抵減項目：增列AI

轟「台南花千萬設綠營主委銅像、公園」　羅智強：台獨比國父偉大？

上海官員不敢走出飯店？陸委會：言過其實

快訊／青鳥集結抗議藍封門修選罷法　民進黨將號召民眾到立法院

稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

更多熱門

相關新聞

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

國民黨架音響嘲諷青鳥「來面試」、「像瘋子」　主辦批民主之恥

民團昨（18日）晚間聚集國民黨黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會可能闖關憲訴法在內等三爭議法案。現場聚集超過6千位民眾。國民黨則派黨工用麥克風反酸上台演講學生看稿「歡迎來求職者」、「像個瘋子」。經民連及公民陣線表示，國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜、《打綠班晚點名》主持人謝克洋等人，對群眾人身羞辱，作為國會最大黨的國民黨，卻表現出如此毫無民主素養之行為，堪稱民主之恥。

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

6千人國民黨部抗議　藍營嗆：面試大會

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

青鳥集結國民黨部前抗議　藍營升起氣球「民進黨求職博覽會」

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

海鯤號6億預算通過　藍委堅持刪後續艦「有作戰需求再來編也行」

關鍵字：

抗議國民黨青鳥民主林右昌選罷法罷免

讀者迴響

熱門新聞

快訊／11級強風來了　今「全台有雨」最冷

男大生出軌被抓！竟將女友壓在人行道親熱

變態斗內要求「鞭打胸部」　女直播主慘叫求饒

林襄回應黃小柔發文了

黃小柔大頭照變黑白！點名林襄、林穎樂仍遭出征

青鳥「民主碰瓷」全都錄！假摔後回隊伍喊口號

林襄、林穎樂同車Vicky！尷尬畫面曝

高中妹吸毒瘋了「徒手挖出雙眼」

醒吾男砍文大生　全因沒見過的女網友

林襄Vicky座位風波　憲哥出來講公道話

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

唐綺陽瘦到「穿回20年前衣服」！

月搜1100萬次！台人最愛Google「這2個字」

快訊／Fed明年恐只降2碼　道瓊重挫1123點連10跌創紀錄

衝文大砍人！醒吾生涉殺人淡定滑手機

更多

最夯影音

更多

她過年回家被長輩調侃「沒人要」老闆超霸氣回：我要！

拿 #泡泡瑪特 被拒羞辱店員 奧客甩存摺嗆有6千萬：台灣人可憐

機車太貴老爸捨不得換　女兒暖心出手：我送你

持刀互砍畫面曝！　文化大學回應了

林襄佔位風波孫生護舊愛　沈玉琳:她委屈哭了

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面