破6千人頂寒風聚集國民黨部抗議　藍營架音響反嗆學生「面試大會」

▲民間團體今（18）晚發起遊行，抗議國民黨封門修法。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

民團今（18日）晚間聚集國民黨黨部外，抗議國民黨惡修選罷法及周五院會可能闖關憲訴法在內等三爭議法案。台北市議員苗博雅、律師賴中強等人都上台發言，頂著寒風，現場已聚集超過6千位民眾。國民黨則搬出豬隻跟音響，並派黨工用麥克風反酸上台演講的學生看稿「歡迎來求職者」、「國民黨不倒，永遠不會倒」。

國民黨內政委員會召委徐欣瑩16日排審提高罷免門檻的選罷法修正草案，當時國民黨立委一早搶先占領主席台，並將綠委、白委、官員及媒體擋在門外，僅花3分鐘便宣布初審通過。另外，立法院預計20日院會排審《選罷法》、《憲訴法》及《財劃法》爭議法案，國民黨團力拚三讀。

今晚間聚集大批民眾在國民黨部外抗議，國民黨則架起音響反酸陳抗民眾是「側翼團體」、「來面試的」，也酸上台演講學生看稿「辯論不要看稿喔」、「國民黨不倒，永遠不會倒」。

對此，蘇巧慧批評，國民黨面對人民怒吼的態度，竟然是傲慢、訕笑、羞辱，這個百年大黨，永遠想得出惹怒年輕人的一萬種方法，沒收國會民主，還對台灣人民不屑一顧，對人民怒吼一笑置之。

蘇巧慧指出，國民黨週一封鎖內政委員會，開了一場只有國民黨才能參加的內政委員會，三分鐘內把提高罷免門檻的選罷法強行送出委員會。許多珍惜台灣民主的朋友看不下去，從今天起連續三天發起抗議活動，要求國民黨停止殘害台灣民主與憲政體制，結果在今天晚上的集會中，國民黨派出黨工，在一旁搭台發出訕笑和羞辱。

黃捷也表示，感謝今晚上街的6000人，國民黨拿下流的豬氣球嘲諷寒冬裡上街的人民，始終學不會謙卑面對民意，傲慢只會激發更大的怒吼。

時代力量黨主席王婉諭也到場聲援，王表示，這三項法案不僅是「沒收直接民主」、「癱瘓憲法法庭」及「掏空中央財政」的陽謀，更是民主退步的象徵，並強調時代力量將共同上街阻止這些荒謬法案，並呼籲各界共同加入行動，捍衛台灣的民主價值。

王婉諭直言，回顧十年前，台灣人民曾經站上街頭，對抗中國國民黨在國會的多數暴政；十年後的今天，面對相似的挑戰，人民將再次站在第一線，為了守護民主一起奮戰。