稱「青鳥集結的追星人是瘋子」？　謝克洋反擊：民進黨講不贏就抹黑

記者郭運興／台北報導

民團昨（18日）舉辦「冬季青鳥在台北」活動，聚集國民黨黨部外抗議，現場超過6千位民眾，國民黨也架起舞台回應，過程中，立委謝龍介姪子謝克洋脫口「越大聲越像個瘋子，手舉起來就對了」，遭外界批評是惡意攻擊台上持應援燈短講的追星民眾。對此，謝克洋今（19日）反擊，民進黨講不贏就開始抹黑，整場自己都沒有講到追星兩個字，結果說什麼他嗆追星人瘋子，這群青鳥裝追星人才是真的瘋子。

昨晚「冬季青鳥在台北活動」結束後，經民連及公民陣線批評，群眾上台發表意見時，現任中國國民黨發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛、前青年團總團長康晉瑜、《打綠班晚點名》主持人謝克洋等人，對群眾作出「人身羞辱」，還對於初次上台發表意見的民眾，嘲笑他們看演講稿，戲謔性模仿其因情緒激昂而顫抖的雙手；對於持應援手燈上台短講之群眾，甚至稱「你越大聲越顯得你像個瘋子」；他們更多次直言，集會參與者都是為了謀求官職云云。

對此，謝克洋表示，昨天青鳥們崩潰後開始對國民黨雞蛋裡挑骨頭，說什麼他嗆追星人瘋子，這群青鳥裝追星人的才是真的瘋子。

謝克洋表示，民進黨講不贏就開始抹黑了，整場直播自己都沒有講到追星兩個字，結果稱他在說嘲笑追星族？還是八炯跟閩南狼是他們稱的明星？

謝克洋認為，青鳥跑來國民黨中央黨部侵門踏戶，國民黨做好應對措施剛好而已，難道要任由青鳥這樣辱罵國民黨，當國民黨是軟柿子？

謝克洋強調，整場他只認識八炯跟閩南狼，說什麼在笑追星人的指控根本不成立，何況當時他們在台上時，隔壁舞台下的人在那邊鬼吼鬼叫，甚至活動結束後，還在黨部外持續叫囂辱罵，他好心提醒不要這麼大聲，有話就好好講不然會很像瘋子也不行？

謝克洋批評，政論評論員吳靜怡要他道歉，但吳靜怡從九月底跟政論節目狠狠斗內幕的主持人王乃妤吵架後，當下把通告費甩在主持人身上，有道歉嗎？死不道歉還發文挺戒嚴的人，在那叫什麼？

▼謝克洋遭指控嘲笑追星人是瘋子。（圖／翻攝自Facebook／謝克洋）