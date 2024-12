小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

▲ 飛機撞進建築,竄出烈火濃煙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國夏威夷檀香山國際機場附近發生墜機事故,一架小型訓練機撞上一棟建築,機上2人雙雙罹難。事後機師與塔台通聯紀錄曝光,可聽見機師說出最後一句話「我們失控了」,接著就發生悲劇,令人不寒而慄。

根據《每日郵報》,這架卡馬卡航空(Kamaka Air)689號班機機型為塞斯納208(Cessna Caravan C208),於當地18日下午撞上檀香山國際機場附近一棟建築。事發前就有民眾目睹飛機在極低的高度飛行,擔心可能發生意外。

錄音揭露墜機前機師與塔台的最後通話,可聽見塔台詢問機師,「你在右轉,對嗎?」而機師回答,「我們是……我們有……呃……我們已經失控了」,塔台回應,「好吧,只要你可以降落,可以調回水平就好」,「任何跑道,任何你能降落的地方都可以」。

