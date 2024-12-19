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小飛機墜毀2死！「撞進建築」大火狂竄　機師絕望通話：我們失控了

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 飛機撞進建築，竄出烈火濃煙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國夏威夷檀香山國際機場附近發生墜機事故，一架小型訓練機撞上一棟建築，機上2人雙雙罹難。事後機師與塔台通聯紀錄曝光，可聽見機師說出最後一句話「我們失控了」，接著就發生悲劇，令人不寒而慄。

根據《每日郵報》，這架卡馬卡航空（Kamaka Air）689號班機機型為塞斯納208（Cessna Caravan C208），於當地18日下午撞上檀香山國際機場附近一棟建築。事發前就有民眾目睹飛機在極低的高度飛行，擔心可能發生意外。

錄音揭露墜機前機師與塔台的最後通話，可聽見塔台詢問機師，「你在右轉，對嗎？」而機師回答，「我們是……我們有……呃……我們已經失控了」，塔台回應，「好吧，只要你可以降落，可以調回水平就好」，「任何跑道，任何你能降落的地方都可以」。

但飛機最終撞進附近一棟建築停車場，冒出熊熊烈焰與黑色濃煙，畫面十分驚人。卡馬卡航空主要經營夏威夷群島間的貨運服務，2名罹難者身分尚未公布，但航空公司已與家屬取得聯絡。

所幸據當地消防單位，這棟建築已被廢棄，沒有其他人被波及，而該建築未來將被拆除，改建成機場停車場。夏威夷交通部負責人斯尼分（Ed Sniffen）也透露，機師在最後關頭「做了很多調整，盡量減少撞擊對周邊的傷害。」

附近一名工人史潘卡（Sergiy Shpanka）描述，「這太瘋狂了，因為飛機太低了，然後向左轉」，接著他們就聽見一聲巨響，隨後竄出大火。另一名目擊者提姆柯（Nancy Timco）說明，當時她坐在辦公桌前，突然看見一架小飛機從7樓窗戶掠過，且飛得異常低，轉向機場方向後傳來一聲巨響。

檀香山市長布朗迪（Rick Blangiardi）聲明表示，他對這起事故深感悲痛，向罹難者親友及同事致哀，並承諾全力支持航空公司及受影響的家庭。

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