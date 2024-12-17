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英6歲男童「學校撞到頭」　回家睡夢中死亡！校方：只是碰一下

▲▼ 。（圖／翻攝自GoFundMe）

▲ 年僅6歲的亞辛在睡夢中過世。（圖／翻攝自GoFundMe）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國伯明罕發生一起悲劇，6歲男童亞辛（Muhammad Yaseen Uddin）在學校撞到頭，校方向家長聲稱他只是「輕輕碰到」，他當晚卻在睡夢中身亡，令家屬悲痛不已，控訴校方輕忽兒子傷勢，最終導致他的死亡。

根據《每日郵報》，亞辛就讀的馬爾堡（Marlborough）小學10日打電話通知他的母親到學校接他，因為他的頭部受傷，但向他母親保證，「沒什麼大不了」、「只是碰了一下」，未料亞辛當晚服下止痛藥入睡後不幸死亡，隔天早上家長再也沒能叫醒他。

父親烏丁（Simriel Uddin）指出，亞辛當天放學後很有活力，還要求母親帶他去商店買葡萄，回家後也像平常一樣收看最愛的電視節目，睡前吃了一大塊姐姐的生日蛋糕。但隔天烏丁工作時接到妻子來電，得知亞辛「怎麼叫都叫不醒」，趕回家便發現家門口圍滿警察和救護人員，而亞辛經過搶救仍回天乏術。

烏丁認為校方應採取進一步措施確認兒子頭部傷勢，「我對學校感到失望」，且這已經是該校所屬的教育機構Leigh Trust近年第二起學童死於頭部受傷，2020年11月曾有一名10歲男童侯賽因（Yasir Hussain）在另一所學校撞到頭，當時雖及時送醫，5天後仍宣告不治。

馬爾堡小學校長阿里（Razia Ali）對亞辛的死表示震驚與哀悼，稱亞辛是一名善良、貼心且深受喜愛的學生，校方已安排牧師協助師生面對傷痛，也將在適當時機與家屬討論為亞辛舉行紀念活動。

烏丁則在募資平台GoFundMe發起活動，希望為兒子建造一座清真寺，募款目標為8000英鎊，截至目前已募得5897英鎊。

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