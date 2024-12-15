原民會「看見太陽回娘家」活動　吸引民眾體驗精彩原民文化

▲原民會舉辦「看見太陽回娘家」活動，吸引民眾體驗原民文化之美。（圖／原民會提供，下同）

生活中心／台北報導

為了推廣台灣原住民文化之美，原民會於12/14-15在臺北車站大廳，舉辦「看見太陽回娘家」活動，呈現原住民族旅遊、文創、樂舞、農業等四大主題展。

現場有近50個充滿特色的市集攤位，還有傳統服飾體驗、歲時祭儀、溫泉等主題的拍照打卡區，好吃好玩又好逛，此外也增加了馬紹爾群島、吐瓦魯的亞太地區友邦國家，以及台灣夏威夷文化中心交流協會的攤位，介紹當地豐富的歷史文化。

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▲現場有近50個攤位展出豐富原住民文化特色。（圖／原民會提供，下同）

2天的舞台活動中，包括了曾晨恩、姚宇謙、貳行程樂團及雅維．茉芮等12組，曾經獲得音樂補助，或歷屆Pasiwali大賽前十強的歌手和樂團精彩演出。另外台灣夏威夷文化中心交流協會，也藉由充滿熱情的夏威夷傳統舞蹈，讓民眾認識與了解代表關愛、感恩與尊敬的阿囉哈 (Aloha)精神，讓參加活動的民眾，都開心度過了美好的週末時光。

除了體驗原住民族文化，活動中還能認識許多優秀原住民族業者，讓原民文化經濟產業的傳統與創新活力，被更多人看見。想了解更多「看見太陽回娘家」相關消息，可至「看見太陽」官網及粉絲專頁。