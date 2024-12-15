　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

原民會「看見太陽回娘家」活動　吸引民眾體驗精彩原民文化

▲▼原民會舉辦「看見太陽回娘家」活動。（圖／原民會提供）

▲原民會舉辦「看見太陽回娘家」活動，吸引民眾體驗原民文化之美。（圖／原民會提供，下同）

生活中心／台北報導

為了推廣台灣原住民文化之美，原民會於12/14-15在臺北車站大廳，舉辦「看見太陽回娘家」活動，呈現原住民族旅遊、文創、樂舞、農業等四大主題展。

現場有近50個充滿特色的市集攤位，還有傳統服飾體驗、歲時祭儀、溫泉等主題的拍照打卡區，好吃好玩又好逛，此外也增加了馬紹爾群島、吐瓦魯的亞太地區友邦國家，以及台灣夏威夷文化中心交流協會的攤位，介紹當地豐富的歷史文化。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼原民會舉辦「看見太陽回娘家」活動。（圖／原民會提供）

▲現場有近50個攤位展出豐富原住民文化特色。（圖／原民會提供，下同）

2天的舞台活動中，包括了曾晨恩、姚宇謙、貳行程樂團及雅維．茉芮等12組，曾經獲得音樂補助，或歷屆Pasiwali大賽前十強的歌手和樂團精彩演出。另外台灣夏威夷文化中心交流協會，也藉由充滿熱情的夏威夷傳統舞蹈，讓民眾認識與了解代表關愛、感恩與尊敬的阿囉哈 (Aloha)精神，讓參加活動的民眾，都開心度過了美好的週末時光。

除了體驗原住民族文化，活動中還能認識許多優秀原住民族業者，讓原民文化經濟產業的傳統與創新活力，被更多人看見。想了解更多「看見太陽回娘家」相關消息，可至「看見太陽」官網粉絲專頁

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
開車撞健身房嫌犯過世！館長直播發聲了
「維力炸醬麵＋士力架」吃法爆紅！律師試吃完曝感想
白色戀人出包　緊急回收2萬份商品

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」直播發聲了

王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

「維力炸醬麵＋士力架」吃法爆紅！律師試吃完曝感想

原民會「看見太陽回娘家」活動　吸引民眾體驗精彩原民文化

喝酒暖身超NG！專家曝3情況產生保溫錯覺　反加速散熱恐失溫猝死

爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」　她崩潰：再熟悉不過了

待業半年害父母鬧離婚！23歲男崩潰「沒花他們錢」...網揭關鍵：正常

明白天略回溫　周二晚冷空氣灌台「北部低溫探12度」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

好市多碎洋蔥剛回歸！他見大媽「狂裝3大袋」：道德魔人要高潮了

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

館長被切割祭「地圖砲開箱」　狂買超過60品牌擺滿一整桌

典典寶寶「把劉亮佐趕出家門」　趙小僑曝他走心「珍惜被偏愛」

爸教召2天！女兒對照片哭　媽聽找爸聲笑：鄰居會誤會

羅PD愛上鐵板燒「炒蝦全亞洲最好吃」　金大明拍《機醫》時偷飛台灣：太想念

高中舞蹈班運動會進場超狂　舞步整齊還走位！全場嗨翻

楊謹華慶生合體謝盈萱重現〈音浪〉　楊祐寧定竿搶鏡…柯佳嬿也來了！

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」直播發聲了

王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

「維力炸醬麵＋士力架」吃法爆紅！律師試吃完曝感想

原民會「看見太陽回娘家」活動　吸引民眾體驗精彩原民文化

喝酒暖身超NG！專家曝3情況產生保溫錯覺　反加速散熱恐失溫猝死

爸外遇女員工「監視器傳來1聲音」　她崩潰：再熟悉不過了

待業半年害父母鬧離婚！23歲男崩潰「沒花他們錢」...網揭關鍵：正常

明白天略回溫　周二晚冷空氣灌台「北部低溫探12度」

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

好市多碎洋蔥剛回歸！他見大媽「狂裝3大袋」：道德魔人要高潮了

最高領3800！考機車駕照上駕訓班「補助2025年續辦」還能學觀念技巧

埼玉超好玩醬油主題公園！體驗吃甜點淋醬　看150年釀造桶

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

童振源解析新加坡花30年建設大士超級港　鞏固世界航運與物流樞紐地位

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

速霸陸「WRX＆Levorg」日規推新年式特別版！Recaro跑車座椅上身

開車撞健身房嫌犯過世！「館長」直播發聲了

王鴻薇深耕思辯教育！第六屆願景盃辯論賽12隊激辯校園　成功高中奪冠

新北土城農民直銷站開幕　農會辦「年菜試吃」販售有機蔬菜

綠委夜守立法院！　力擋藍闖關選罷法「加一」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

勞動部發錢了！符合條件每月發5000元

快訊／今晨7.9℃「明雨區跨大」　恐3波冷氣團接力

帶團闖阿里山軌道「有前科」！ 旅行社緊急道歉了

本周「台人又被騙26.7億元」！雙12金額最驚人

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

男星「路過1火鍋店」人潮驚呆！當地人：CP值爆

台人被騙246億！「網見1網站」嚇壞：陳梅慧擋到他們的利益

抽／泡麵狂抱賽200名參賽資格

境外空污來襲7縣市亮紅燈　毒物專家：大量吸入誘發猝死、中風

領完年終！　5星座適合換工作

女優「寧夏夜市吃肉串」！網驚見穿著：不認識了

更多熱門

相關新聞

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

託運行李等超久？地勤揭「免錢妙招」優先卸貨

冬季出國旅遊衣物厚重，免不了託運行李，若抵達目的地後行李還沒到，只能在轉盤前乾等，往往令人煩躁。國外地勤人員對此揭露幾項小技巧，只需幾個簡單動作或善用航公司服務，就可縮短等待行李的時間。

遭爆「提拔」特助當原民會委員　伍麗華反擊：高金素梅說謊政客

遭爆「提拔」特助當原民會委員　伍麗華反擊：高金素梅說謊政客

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」

超狂！好市多「連郵輪之旅也有賣」

地熱能發電涉原基法　台東縣府積極爭取

地熱能發電涉原基法　台東縣府積極爭取

「主委山地平地輪流當、委員無給職」　原民會：將報請覆議或釋憲

「主委山地平地輪流當、委員無給職」　原民會：將報請覆議或釋憲

關鍵字：

原住民原民會文創旅遊夏威夷

讀者迴響

熱門新聞

台3線死亡瞬間曝！一家三口天人永隔只因想睡覺

史上最早寒假！5所大學12／23開始放假　總共放58天

曾開車衝撞館長健身房！賓士男驚傳過世

女遊客擅闖軌道區拍照遭撞斷腿！　林鐵處：依法送辦

「最危險排便」情況　醫：死亡、罹癌風險增

李明川買北投2000萬雲端豪宅「遇低溫卻大崩潰」！

雙胞胎去世！她分飾2角　瞞住全家

3寶媽遭不停性侵致死　35歲街友判決出爐

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」

羽田調查結果提前曝！機長、副機長都聽錯指令

快訊／林襄遭爆耍大牌「強硬發聲了」！

周日冷氣團發威　1縣市「體感溫度剩2度」

高雄少女走路上學遭性侵！他一、二審無罪

張惠妹宣布「大巨蛋重磅喜訊」：20萬人全都有！　超狂進場禮包搶先曝光

大腸癌3期還轉移！工程師認了「愛吃2種肉」

更多

最夯影音

更多

1歲而哭到一半突噤聲變色　他嚇到：孩子面前再也不滑手機

《拳上2024》賽前遊戲賽　蹦闆吞敗臉書改「統神的狗」

中年了還在抓老公外遇　長輩無情開噴：實在蠢

阿里山林鐵列車長鳴笛喊靠邊　女遊客遭撞倒地...瞬間畫面曝

館長被切割祭「地圖砲開箱」　狂買超過60品牌擺滿一整桌

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面