2男大生柴山阿朗壹碉堡狂塗鴉　他爽玩日本返台...先後落網

▲▼柴山阿朗壹步道碉堡遭人塗鴉，警方逮捕兩名嫌犯。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄柴山阿朗壹碉堡近日遭不明人士塗鴉破壞，鼓山分局接獲報案後，立即與保安警察第七總隊第七大隊壽山分隊成立專案小組展開調查。經過近3週的追查，警方鎖定21歲鍾姓及胡姓兩名男子涉案，其中，鍾姓男子犯案後還到日本爽玩，沒想到警方已鎖定行蹤，在他返國時在桃園機場出示拘票拘提，讓他當場傻眼。

柴山阿朗壹古道是高雄知名景點，早期公共交通開發前，是往來屏東跟台東的路線，依山傍海景致絕美，是知名的熱門步道，能一邊欣賞美麗海景又能享受登山樂趣。

早年柴山為軍事管制區，有許多軍事碉堡，後來軍方撤離後，留下有歲月痕跡的碉堡，反而成為遊客、網紅的熱門打卡景點。

11月24日鼓山分局接獲民眾報案，指出柴山阿朗壹步道廢棄碉堡牆面出現多處塗鴉破壞。警方隨即展開調查，並由高雄地檢署檢察官陳建烈指揮偵辦。調閱現場周邊數百監視器後，警方鍥而不捨地逐一過濾畫面，發現兩名男子於11月18日下午駕車抵達柴山，趁碉堡無人管理之際，以攜帶的噴漆罐進行塗鴉破壞。

專案小組掌握行蹤後，13日先在高雄市拘提到胡姓男子，而警方也掌握到鍾姓嫌犯跑到日本爽玩，因此在他入境桃園機場時，出示拘票將他拘提到案，並在鍾嫌住處查獲7罐噴漆。兩人對犯行供認不諱，全案依涉嫌刑法毀損罪及違反國家公園法移送高雄地檢署偵辦。

▲警方搜出噴漆罐。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，鍾姓、胡姓嫌犯兩人還是大學的同學，出於好玩才前往碉堡塗鴉，鼓山分局呼籲，隨意塗鴉破壞公共設施，不僅影響景觀，還可能觸犯刑法毀損罪，最高可處2年有期徒刑，切勿以身試法。警方提醒民眾共同維護自然與文化資產，如發現不法行為，應立即通報警方，共同守護柴山的美麗風貌及社會秩序。