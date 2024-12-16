波士頓機場附近危險操作無人機　「FBI追蹤訊號」2男落網

▲美國2名男子因涉嫌在波士頓洛根國際機場附近「危險操作無人機」被捕。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

美國42歲男子達菲（Robert Duffy）和32歲的福爾西克（Jeremy Folcik）因涉嫌在波士頓洛根國際機場​（BOS​）「危險操作無人機」，而在當地14日被警方逮捕。目前，2人將被指控非法侵入，還有可能面臨更嚴重的指控與罰款。

據BBC報導，波士頓警方表示，這起事件發生於當地14日下午4時30分。當時，一名警察發現有一架無人機「危險地接近」洛根機場空域，隨後警方聯合聯邦調查局（FBI）反恐特工追蹤訊號至波士頓長島（Long Island），並在當地一個廢棄的醫療園區發現操作無人機的達菲與福爾西克。

這2名男子被當場逮捕，第3名嫌疑人則乘搭一艘小船逃離，現仍在追捕中，而警方也在達菲的背包中發現一架無人機。截至目前為止，媒體暫時還不清楚達菲和福爾西克是否擁有法律代表，但警方透露，2人尚未被傳訊。

報導稱，美國東北部的紐約、賓州及紐澤西州等地近期都接獲目擊不明無人機的通報。國土安全部表示，這些事件與國家或公共安全威脅無關，目擊數量激增可能與聯邦法律去年修法允許無人機夜間飛行有關。當局已啟用無人機探測系統，以進一步加強監管。