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35歲男為求子「生吞小雞」！返家窒息慘死　法醫從喉嚨救出活雞

印度一名35歲男性疑似為了求子，聽信密宗術師的慫恿，生吞一隻小雞以進行某種宗教儀式，返家後因窒息死亡。（示意圖／翻攝pixabay）

▲印度一名35歲男性疑似為了求子，聽信密宗術師的慫恿，生吞一隻小雞以進行某種宗教儀式，返家後因窒息死亡。（示意圖／翻攝pixabay）

文／CTWANT

近日，印度中部地區恰蒂斯加爾邦（Chattisgarh）發生一起離奇事件，一名35歲男性疑似為了求子，聽信密宗「坦陀羅」教（Tantra）修行者的慫恿，生吞一隻小雞以進行某種宗教儀式。男子返家之後因窒息死亡，而當地法醫在執行屍檢時，從喉嚨附近的切口，救出了這隻小雞。

據印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，死者是恰蒂斯加爾邦一個村莊的男子阿南德‧亞達夫（Anand Yadav），某日他從外面洗澡後返家，不久就在家中倒下，送醫後不治。家屬們則指出，亞達夫在昏迷前曾告訴他們「自己頭暈」，並要求家屬將他送醫。

報導指出，法醫在屍檢之初無法確定亞達夫的死因，直到切開他遺體的喉嚨，從裡頭取出一隻活著的小雞，身長約有20公分。

進行屍檢的桑圖‧巴格（Santu Bag）醫師解釋，這隻頗有分量的小雞阻塞了亞達夫的呼吸道與食道，可能因此導致他窒息。他自述：「在我超過15000次屍檢的職業生涯中，還是第一次遇見這種事。」

對於亞達夫異常的死因，村民懷疑與宗教儀式有關。部分村民表示，亞達夫一直為了沒有子嗣而苦惱，近日他曾與一名坦陀羅教的修行者「坦特里克」（Tantrik）接觸，村民認為他可能是為了進行某種求子儀式，所以吞下了這隻小雞。

目前，當地警方已針對這起事件展開進一步的深入調查，以釐清這起悲劇背後的真相。

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