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用LINE送禮「被好友退回」尷尬了！一票過來人反笑：多的是

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

送禮原是表達心意，卻變成尷尬收場！有網友表示，自己上周用LINE送了一份禮物給好朋友，純粹想感謝對方一直以來的幫忙，沒想到被對方直接退回，表示「不用花錢送禮物」，讓他當場愣住不知所措，甚至懷疑是不是友誼出了問題，引發話題。

原PO在Dcard發文「LINE禮物被退回」，表示自己和對方是好幾年的好友，這次送LINE禮物沒有特別意思，只是想謝謝朋友這陣子總是幫忙解決問題。但讓他驚訝的是，禮物竟被退回，對方還傳來「你不用花錢送禮物，大家是朋友，沒必要這樣。」

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面對這樣的情況，原PO滿是尷尬與困惑，內心充滿疑問，「是不是禮物太貴重了？還是有其他原因？」他強調這份禮物其實並不貴，只是單純出於真心想感謝對方，卻換來被退回的局面，讓他感到一陣低落，「是不是對方不喜歡被送禮物？還是退回太直白了？能不能只是提醒我下次不要送？」

原PO也不禁納悶，遇到這樣的情況，到底要不要繼續跟對方聯絡，還是該對這段關係多留一點距離？會不會朋友想法原來和他的想法差很遠？

貼文引發討論，「既然人家都退回來了，也不用特別糾結背後的意思」、「有的人收禮會有壓力，因為下次要還，送來送去會怕自己少送一次、價差太大、送的東西人家不喜歡…不如不送」、「我朋友送我限時的星巴克，我都不會去兌換，覺得心意收到就好」、「我送別人LINE禮物都被退回哈哈哈！至少被退2次，我的想法是可能對方真的很忙吧！我都當賺到。」

不少網友則笑呼，「有時候只是忘記兌換而已…我常常這樣」、「我自己就忘記很多次，放著放著就忘記了，我一開始以為期限到就不見了，後來才知道是會被退回」、「我也是經常忘記兌換」、「退回沒事啦！多的是忘記兌換的人，之前看到過一句話：看到LINE禮物被退回，心意到了又不用花錢真好（大意是這樣）。」

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