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不是霸道男！超多妹子愛爆「1類男生」掀共鳴：是寶藏

▲▼ 情侶,牽手,逛街,放閃。（圖／記者曾筠淇攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多偶像劇男主角都是霸道類型男，總讓不少女孩心生嚮往。就有妹子表示，從小愛看偶像劇的她曾深陷「霸道男主角」魅力，但隨著年齡增長，終於明白什麼才是她真正渴望的對象，「真正吸引我的是個性溫柔的人」，文章引起網友熱烈討論。

原PO在Dcard上發文，「真的很愛溫柔型的男生欸！」小時候看多了偶像劇和漫畫，總覺得那些霸氣男主角超帥、超Man。然而，成長後經歷幾段感情，她發現真正吸引她的是溫柔又貼心的人。她回憶，國小時曾因一位幫忙搬椅子的同學而暗生情愫，「他看到我搬不動，直接說『我來幫你搬吧！』超級貼心的小孩欸！」

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出國留學時，她結識了一位溫柔男生，對方不僅陪她逛街耐心幫挑小物，還常聊到貓咪，讓她備感窩心。更令她印象深刻的是，男生得知她不會煮飯後說：「妳只要當女王就好，剩下的我來。」原PO直呼：「超加分！加100分！」

而她現任男友同樣是溫柔派代表，即使兩人遠距離戀愛，男友仍每天不間斷地告白，用行動傳遞愛意。她提到，有次因經痛，男友立刻搜集緩解方法，「從來也沒有對我生過氣或敷衍，就算他下班很累還要準備考試還是堅持每天抽空陪我講話，依舊是各種花式告白。」

貼文引發熱議，許多妹子也大推，「溫柔的男生，當下通常不會感受到他的用心與體貼，而是看著他或是突然想起他時，會覺得心暖暖的」、「情緒穩定又溫柔溫暖的男生才優質」、「溫柔真的是最大的寶藏呢！想到就覺得暖暖的，好幸福。」

但也有不少男網友直嘆，「身為溫柔型的男生，好像真的比較容易被女生注意到！只是常常被當成男閨蜜」、「身為溫柔的人，出門注重細節，預判旅程需要什麼，對朋友、對象都是，朋友們不會特別有反應，對象把我留著騎驢找馬」、「我有時候挺討厭我的溫柔，我也被說過溫柔、個性很好，但最後人家還是跟霸道型的跑了。」

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