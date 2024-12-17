怕晚上危險！她不去夜唱「卻被說難搞」　網支持：你是對的

▲原PO沒有夜唱過。（示意圖／記者許力方攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多年輕人喜歡夜唱，覺得價格便宜，且更有氣氛。近日則有網友發文透露，她因為新聞看得比較多，所以一直覺得晚上唱歌不安全，然而卻因此被說很難搞，難道不曾夜唱過，是一件很丟臉的事情嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「沒夜唱過很丟臉嗎」為標題發文，提到她大學畢業後，身邊朋友就一直在約夜唱，但她平時看到不少社會新聞，實在覺得晚上的包廂不太安全，而且清晨騎車的話，精神也不好，實在很危險，因此還是拒絕好友。

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只不過，朋友卻似乎無法理解原PO的想法，覺得學生時代不夜唱也就算了，現在畢業了還是不去，實在難搞。對此，原PO就想知道大家對於夜唱的看法，沒夜唱過很丟臉嗎？

▲很多人喜歡夜唱。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「他們比較難搞吧？而且都大學畢業了，思想還跟國中生一樣幼稚，沒夜唱過又怎樣」、「丟臉X小？問我們系上的同學，可能沒夜唱過的比夜唱過的人還多，作業都寫不完了唱X小」、「你考慮是對的，女生要保護自己，連我男生三更半夜回家都會怕怕的，不考慮你的安全那種朋友不交也好」、「抱著體驗的心態嘗試無妨呀，但只要你有一絲顧慮就不用去」。

還有網友表示，「其實夜唱跟正常時間唱歌沒什麼兩樣。但我覺得你的想法跟拒絕也沒錯，保護自己安全的選項永遠是對的，畢竟每個人對風險的承受程度不一樣」。