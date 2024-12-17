女生冬天「1穿搭」...他疑惑不冷嗎？一票妹子熱議：真的不冷

▲有網友好奇，女生為何能在寒流來襲時，照樣穿短裙出門。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

冬天常會有大陸冷氣團來襲，許多人會穿上厚重的衣物禦寒。不過，就有一名男網友表示，就算天氣很冷，走在路上卻還是會看到女生穿短裙，看起來也不像是會冷，困惑是不是女生構造有所不同，才會那麼耐寒。貼文一出立刻引起網友熱議。

一名男網友近日在Dcard上以「女生的腿到底是什麼構造」為題發文，表示冬天天氣寒冷「冷到兩粒縮得跟彈珠一樣」，但為什麼在路上，還是會看到許多女生穿裙子「看起來也沒在冷的」。這讓原PO相當困惑，向網友們提問「奇怪了，難道構造真的不同嗎？還是為了美真的可以忍。」

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貼文一出立刻釣出一票女網友回應，紛紛表示「上半身有穿暖，下半身真的不冷哈哈哈，體感11度裸腿ok的」、「其實上半身穿的夠暖，腳有穿襪子靴子，坐車腿還好不會太冷，下車也不會走多遠，我冬天一樣穿短裙靴子」、「辣妹沒有冬天，其實上半身有穿暖，露點腿沒那麼冷」、「下肢本來就比較不怕冷，游泳不是都先用腳去習慣溫度嗎」。

不過也有網友透露「一直被警告之後膝蓋會有問題，就不敢光腿了」、「等年紀大了，身體就會出現肩周炎或是關節炎了。所以愛惜身體，冬天少穿短袖、短褲或短裙」、「等到老了就知道了！關節痛」、「老一輩說，這樣穿老了膝蓋會酸痛」。

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