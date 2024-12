性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

▲男子為蘇格蘭首例Stealthing定罪。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國36歲男子福特(Luke Ford)被控在過去12年間,對9名女性施以性虐待,其中6人被性侵,除了在女性不知情的情況下拍攝照片要脅,還在性愛過程中偷偷除去保險套,種種惡行讓他被判入獄16年。

從事演員工作的福特,對外聲稱曾是布萊德彼特的替身,來自蘇格蘭史特靈市(Stirling)的他,被控2008年至2020年間,長期對多名女子進行身心上的虐待,除了以偷拍照片要脅強迫女子,還曾將受害女子的頭撞車窗、勒脖、毆打女性臉部,以及各種變態性虐。

Luke Ford has been jailed for 16 years after subjecting numerous women to violent and sexual abuse. He is also the first person to be convicted of ‘stealthing’ in Scotland. Click for more: https://t.co/f3Ih9cfWFS pic.twitter.com/SxRJ8KtSWh