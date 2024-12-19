性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

▲男子為蘇格蘭首例Stealthing定罪。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國36歲男子福特(Luke Ford)被控在過去12年間，對9名女性施以性虐待，其中6人被性侵，除了在女性不知情的情況下拍攝照片要脅，還在性愛過程中偷偷除去保險套，種種惡行讓他被判入獄16年。

從事演員工作的福特，對外聲稱曾是布萊德彼特的替身，來自蘇格蘭史特靈市(Stirling)的他，被控2008年至2020年間，長期對多名女子進行身心上的虐待，除了以偷拍照片要脅強迫女子，還曾將受害女子的頭撞車窗、勒脖、毆打女性臉部，以及各種變態性虐。

Luke Ford has been jailed for 16 years after subjecting numerous women to violent and sexual abuse. He is also the first person to be convicted of ‘stealthing’ in Scotland. Click for more: https://t.co/f3Ih9cfWFS pic.twitter.com/SxRJ8KtSWh — Police Scotland Edinburgh (@PSOSEdinburgh) December 18, 2024

福特因19項罪名被定罪，其中包含蘇格蘭首例Stealthing罪名，該罪為男性在未經女伴允許的情況下偷偷在性愛過程中摘除保險套，目前在許多國家已被認定是犯罪行為。

法庭資料指出，福特透過Tinder結識一名女子，幾次約會後2人發生性關係，女方堅持他一定要戴保險套，然而性行為結束後，他才坦承其實沒戴，還告訴對方，如果懷孕就吃藥或去墮胎，令受害女子精神受創，感覺像被性侵。

英國目前已有2起Stealthing判例，分別在2019與今年發生在蘇格蘭。法官認為，福特罪行十分惡劣，為多名受害者長期帶來痛苦，最後決議判處16年刑期，並且刑期服滿後還要再接受監管5年，並且終身登記在性侵犯名冊中。

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