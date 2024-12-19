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性愛過程中「偷摘保險套」　男偷拍性虐9女長達12年被判入獄16年

▲▼保險套。（示意圖／達志影像）

▲男子為蘇格蘭首例Stealthing定罪。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國36歲男子福特(Luke Ford)被控在過去12年間，對9名女性施以性虐待，其中6人被性侵，除了在女性不知情的情況下拍攝照片要脅，還在性愛過程中偷偷除去保險套，種種惡行讓他被判入獄16年。

從事演員工作的福特，對外聲稱曾是布萊德彼特的替身，來自蘇格蘭史特靈市(Stirling)的他，被控2008年至2020年間，長期對多名女子進行身心上的虐待，除了以偷拍照片要脅強迫女子，還曾將受害女子的頭撞車窗、勒脖、毆打女性臉部，以及各種變態性虐。

福特因19項罪名被定罪，其中包含蘇格蘭首例Stealthing罪名，該罪為男性在未經女伴允許的情況下偷偷在性愛過程中摘除保險套，目前在許多國家已被認定是犯罪行為。

法庭資料指出，福特透過Tinder結識一名女子，幾次約會後2人發生性關係，女方堅持他一定要戴保險套，然而性行為結束後，他才坦承其實沒戴，還告訴對方，如果懷孕就吃藥或去墮胎，令受害女子精神受創，感覺像被性侵。

英國目前已有2起Stealthing判例，分別在2019與今年發生在蘇格蘭。法官認為，福特罪行十分惡劣，為多名受害者長期帶來痛苦，最後決議判處16年刑期，並且刑期服滿後還要再接受監管5年，並且終身登記在性侵犯名冊中。

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