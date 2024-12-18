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新北國中輔導師爆性侵！帶男學生回家「側錄連5天硬上」　1萬交保

▲國內知名于姓男舞師遭指控在2019年9月間率舞團赴在上海地區演出，女子慕名拜訪學生時，于男趁機熊抱女子，對其襲胸、舔耳等強行猥褻。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲新北一名國中輔導老師涉嫌性侵14歲男學生。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫123RF）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

全台頻傳狼師案！新北一名14歲國中男生因退出校隊心情低落，何姓輔導老師介入輔導，卻持續電話騷擾、連續性侵長達5天，日前教育局回應該師已調離現職、停聘接受調查。據悉，警方已在本月9日拘提何男到案，訊後1萬元交保。

初步了解，何姓老師為代理輔導老師，在多間學校任教，少年因退出校隊後心情不好，因此在輔導室認識了何男，期間何男卻頻打電話騷擾，並在9月份發生多次關係，甚至曾一連性侵5天。

直到11月底家長發現孩子怪怪的，進一步追問下才發現此事，氣炸立刻報案。警方表示，獲報後隨即通報教育局介入調查，並在12月9日晚間9時30分拘提何男到案，查扣2支手機，因涉嫌將男學生帶回板橋住處多次性侵、側錄性愛過程，依違反妨害性自主、兒少法移新北地檢署複訊，訊後諭令1萬元交保。

新北教育局回應，校方11月底知悉立即通報啟動調查，將該師停聘靜候調查，並不得應聘其他教職；該案家屬提出告訴亦由警察單位進行偵辦調查中，教育局於第一時間掌握相關資訊持續督導學校加速處理追蹤輔導。

教育局已責成學校依性別平等法組成調查小組調查中，儘速完成調查報告，若調查屬實，必嚴懲絕不寬貸，最重將該師解聘，並登載於教育部各教育場域不適任人員通報及查詢系統，終身不得聘用。

另，針對本案學生，教育局督請學校持續進行關懷並提供輔導資源支持，優先照顧及穩定就學、生活及身心安定健康。

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