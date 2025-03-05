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「始祖級泡麵」偷偷回歸！全新包裝逼哭老饕：吃過都40歲了

▲▼營養師教你泡麵也能吃營養均衡　 。（圖／Unsplash）

▲有民眾發現台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸了，讓一票人相當感動。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

想吃宵夜的時候，來碗泡麵絕對是方便又美味。近日就有網友在網路上發文，表示他在大賣場發現台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸，且換了新包裝、新口味上架販售，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名網友近日在Facebook社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」中發文，表示自己到大賣場時，發現台灣始祖級泡麵「強強滾」回歸。從原PO貼出的照片可以看到，架上有咖啡色、藍、紅3種包裝，口味分別是藥膳湯麵、海鮮湯麵及麻辣燙湯麵，包裝上還寫著「強強滾」3個大字。

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而原PO看到後也相當驚訝，直呼「什麼！！！我居然不知道，強強滾回歸了！！先買兩包壓壓驚！」甚至還有老一輩震驚指出「知道這復古味的，應該都40歲以上了吧！？」

▲▼ 。（圖／）

▲始祖級泡麵「強強滾」被民眾發現重新開賣，還換了新包裝、新口味。（圖／泡麵公社 泡麵俱樂部臉書）

貼文一出也引起網友討論，紛紛留言表示「必須買來支持看看」、「oh my god這個是老字牌的呢，請問在哪裡買的」、「兒時回憶」、「因為兒時記憶想買的人數比例大幅增加」、「哇！我的回憶啊～～」

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