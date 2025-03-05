男嬰出生7天割包皮！　醫生失誤只能「整根切掉」

▲男嬰在進行包皮手術時出現失誤，最終僅能切除整根陰莖。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

索馬利亞一名出生僅7天的男嬰在進行包皮手術時出現失誤，為了避免後續感染，醫生不得不切除整根陰莖。

根據《每日郵報》報導，這起2023年發生的案例被記錄在《醫學與外科年鑑》（Annals of Medicine & Surgery）期刊上。當時索馬利亞一名出生僅7天的男嬰在醫院接受包皮環切手術，沒想到醫生卻在手術時發生失誤。

醫生在燒灼包皮時加熱過度，導致陰莖組織受到嚴重損害，導致男嬰陰莖頭部的皮膚迅速變色並最終壞死，醫生被迫移除壞死組織，以防止感染和進一步的併發症，最終不得不進行全陰莖截肢。

報導指出，這類手術其實很常見，在美國年齡介於14至59歲之間的男性，有80%都接受過包皮環切手術。包皮環切後的併發症通常是可控的、輕微的，併發症的發生率在全球範圍內為1.5%。

然而，燒灼術（使用熱量燒灼或封閉組織）在美國的嬰兒包皮環切手術中並不常見，因為這樣的操作有較高的燒傷或組織損傷風險，就像這名索馬利亞男嬰的案例。

男嬰手術後在醫院住了幾天，並安裝導尿管3個月，以防止尿道出現問題。在接下來的幾個月中，男嬰將定期返回醫院接受檢查，以確保傷口正常癒合，並確保嬰兒能夠正常排尿，目前尚不清楚是否會對他進行陰莖重建手術。