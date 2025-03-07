「迷姦60女」中國留學生官二代背景曝光　變態行徑如李宗瑞

記者黃翊婷／綜合報導

中國28歲男子鄒振浩（Zhenhao Zou）被指控，在英國倫敦大學學院（UCL）留學期間下藥性侵10名女性，實際的受害者可能多達60人，他在法庭上坦承，曾於網路上瀏覽極端色情影片。據了解，鄒振浩的父親是中國國有企業高官，家境優渥，在英國的租屋處每個月租金高達4000英鎊（大約新台幣17萬元），還做過多次整形手術，生活相當奢靡。

▲鄒振浩涉嫌下藥性侵女性，目前已知有10人受害，但實際受害人數可能高達60人。（圖／取自Metropolitan Police，下同。）

綜合《BBC》、《The Guardian》等外媒報導，鄒振浩在英國倫敦大學學院就讀機械工程博士班，近期他被指控下藥性侵10名女性，其中2人已經確定身分，他不僅將性侵過程錄影拍下，甚至無視受害者求饒持續施暴，還會保留受害者的首飾與衣物當作「戰利品」。

倫敦都會區警察局指揮官邵斯伍思（Kevin Southworth）表示，鄒振浩可能是英國歷來重度的性犯罪者之一，推測實際受害人數可能多達60人。

▲鄒振浩被網友稱為「中國版李宗瑞」。

據了解，鄒振浩在中國廣東長大，父親是中國國有企業高官，母親是教師，2017年前往英國留學，2019年進入英國倫敦大學學院就讀，他在英國的留學生活十分奢靡，租屋處每個月租金高達4000英鎊，除了擁有許多名牌服飾之外，還做過多次整型手術，也曾因失眠導致落髮之後，進行植髮治療。

▲鄒振浩在英國、中國均有犯案。

鄒振浩在法庭上自稱是在英國開始接觸毒品，甚至坦承喜歡觀看極端色情影片，尤其偏好下藥性侵的情節。英國警方調查，鄒振浩的犯罪手法幾乎都一樣，他會說服受害者前往他的住處，再趁機下藥性侵，受害者均為華裔，有些受害者可能因為受到藥物影響，甚至無法意識到自己遭受侵犯。

鄒振浩面臨35項指控，目前被判確定犯下11起強暴、3項窺淫罪、10項持有極端色情影像罪、1項非法監禁罪、3項持有受管制藥物並意圖用於性犯罪等，共28項罪名。

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