一票人退坑Threads！妹子遇「1亂象」心寒刪除　網點頭：整個歪掉

▲一名女網友表示只是在Threads分享照片就遭網暴，讓她心寒刪除。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／閔文昱報導

Meta公司旗下社群平台Threads上線僅1年，目前全球每月活躍人數已突破3億人，在台灣更是受到許多不同族群的喜愛。不過，近日有女用戶抱怨，只是PO了自己覺得好看的照片，卻遭到網友攻擊，讓她失望刪掉這款程式。貼文一出，馬上引發不少網友共鳴，並點出Threads的最大問題。

一名女網友近日在Dcard發文分享，她在Threads上傳了幾張自己覺得好看的照片，最初獲得許多正面回應，甚至有人詢問她的穿搭連結，然而卻在不久後，一位網友留下一條不友善的評論，風向開始轉變，隨後更多負面留言接踵而至，甚至有人直接留言「好了啦，去洗碗」，讓她相當傻眼。

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▲Meta旗下社群平台Threads在台灣受到不少年輕世代歡迎。（圖／達志影像／newscom）

原PO坦言，看到這樣的留言也讓她的心情受到了影響，「怎麼不像平日看到的這麼美好，又或是看到上面有些人可能想把他遇到的事情拿上去希望網友評理？留言卻變成一直在人身攻擊樓主」，最終她也決定把Threads刪除。

貼文一出，不少網友紛紛感嘆，「如果是Threads真的不用太在意，那邊的用戶普遍智商偏低，有著奇怪的邏輯跟鬼打牆的溝通能力，那邊的言論有夠可怕，我一般也不開」、「早就刪了，之前好奇有下來看過幾次，看到的言論多數都偏低智，沒有邏輯到懶得與之爭論」、「早該刪了，上面一堆偏激瘋子，就算是正常到不行的文章留言區也有很多怪咖」。

另外，也有網友分析Threads逐漸沒落原因，表示「現在脆跟剛出來時候差很多，原本覺得挺好用的程式之後整個歪掉，時不時跑出你不喜歡東西，不然就是一堆愛露有的沒有」、「一打開全是帶風向洗版的政治文，氣到秒刪」、「脆很多PO文都很假，盜用照片亂寫文章，裝可憐，都是為了騙流量，太多了」。