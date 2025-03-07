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快訊／川普宣布暫停對加墨徵收關稅　4月2日前有效

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

美國總統川普對加拿大和墨西哥發動的關稅戰，引發了物價上升的擔憂。白宮於今日宣布，4月2日前將暫停對所有符合《美墨加協定》(USMCA)的加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅。

《華爾街日報》引述白宮官員的話指出，這項豁免措施將涵蓋約半數由墨西哥輸美的產品，以及37%由加拿大輸美的商品。川普表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)談話後，同意在4月2日前暫停對符合USMCA的墨西哥商品徵收25%關稅。

自川普重返白宮以來，他對加拿大、墨西哥和中國的商品徵收關稅。他日前稱這三國在遏止類鴉片藥物芬太尼(fentanyl)方面缺乏進展，因此決定自4日凌晨對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅，並對中國商品徵收新的10%關稅。

在白宮宣布延遲對加拿大和墨西哥徵收汽車關稅一個月後，川普在自家社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文表示，與墨西哥總統薛恩鮑姆談過後，同意墨西哥不需為USMCA範圍內的商品支付關稅，協議效期至4月2日。

川普表示，他和薛恩鮑姆關係良好，雙方在邊境議題上合作，包括阻止非法移民進入美國及遏止芬太尼流入。薛恩鮑姆在X平台上表示，她與川普的通話「很棒」，兩國將持續在移民和安全議題上合作，特別是減少芬太尼非法流入美國及武器流入墨西哥。

《華盛頓郵報》報導，自川普2月初批評墨西哥和加拿大在打擊非法移民及芬太尼販運方面不力，並揚言對所有墨西哥和加拿大輸美商品課稅後，墨西哥積極採取行動，包括部署1萬名士兵至美墨邊境，並將29名販毒集團成員引渡至美國。

美國自4日起對加拿大和墨西哥商品徵收25%關稅後，薛恩鮑姆表示將在9日宣布對美國商品的報復性關稅措施，但未立即公佈細節。墨西哥高度依賴貿易，約80%的出口商品銷往美國。

報導指出，川普對墨西哥和加拿大商品徵收全面關稅的計畫可能進一步推升物價，在美國消費者已經飽受通膨之苦的情況下，這是一個極大的「冒險」。

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