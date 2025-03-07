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勒殺馬國女大生！律師喊：縱火殺8人判無期...他殺1人也無期不公平

▲▼勒斃馬國女大生的營造業小開陳柏諺。（圖／記者吳銘峯攝）

▲勒斃馬國女大生的陳柏諺，更審時主張自首減刑，請求輕判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

土木工程師陳柏諺，2022年10月間在馬來西亞蔡姓女大生租屋處內，掐死女子。陳男一二審均遭判無期徒刑，但最高法院認為陳男能否依照自首減刑有疑義，撤銷發回更審。高等法院更一審審理時，律師表示，新竹輪胎行兇手縱火燒死8條人命，陳男僅殺害1人，2人也都是自首犯罪，但卻都判處無期徒刑，很不公平。

陳男2022年4月間，透過IG認識蔡女，陳男逐漸動心。認識半年後，當年10月初，陳男約出蔡女見面共同晚餐，之後陳男就多次進出蔡女位在臺北市士林區大東路租屋處。而後蔡女向陳男求助，希望自創品牌；陳男允諾協助，隨即以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為「贊助金」。

不過霸氣給贊助的陳男第二天就反悔，立即向蔡女索討這筆金錢，2人發生口角，陳男激動之下，以右手掐扼蔡女頸部，左手拿起床邊擺放的粉色玩偶摀住蔡女臉部，最後將蔡女掐死。陳男眼見蔡女已經斷氣，便以棉被鋪蓋蔡女屍體，並將蔡女的IPhone手機帶走。

陳男回到自己位在鶯歌的租屋處，打電話、傳簡訊告知家人自己想尋短，家人趕緊報警。警方破門進入陳男住處時，發現陳男服用藥物躺在床上。警方叫醒陳男，陳男隨即脫口說出「我殺人了」，並說出蔡女身分、住處，「掐死了」、「她已經死透了，我不敢自殺而已」。警方不敢大意，隨即通知轄區士林分局前往察看，赫然發現蔡女屍體，全案爆發。陳男隨即遭到羈押，並被提起公訴，案件進入法院審理程序。

一二審均認定陳男犯下殺人罪，處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴最高法院後，最高法院認為陳男是否自首？是否應依自首規定減刑？二審判決均缺少論述，因此撤銷發回高等法院更審。

高院更一審言詞辯論時，陳男多次道歉，也說自己是一時衝動才犯錯；辰男也主動說自己是自首犯罪，請求減刑，改判有期徒刑。至於律師陳述時，更直接表示，先前新竹輪胎行縱火案，兇手一把火燒死8條人命，也是因為自首才會改判無期徒刑；如今陳男也是自首犯案，僅殺害一條人命，也要判處無期徒刑，「很不公平」，建請法院減輕刑度。法官最後諭知全案言詞辯論終結，訂於3月20日宣判。

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