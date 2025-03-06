到機場發現「飛機早開走」沒載人！　170乘客慘遭丟包菲律賓2天

▲ 菲律賓皇家航空未載任何乘客就飛走。（圖／翻攝自臉書粉專）

記者陳宛貞／編譯

南韓一群旅客趁著三一節連假赴菲律賓旅遊，返國時卻發生離譜烏龍。他們原定3日搭包機返回濟州，到機場卻發現飛機早已起飛，170人被丟包在當地，旅行社與航空公司又互相踢皮球，導致他們滯留整整2天，對此相當不滿。

綜合KBS等韓媒，這批旅客多為濟州島居民，其中包括團客及出國打高爾夫球的散客等。旅客A向旅行社支付約120萬韓元（約新台幣2.7萬元），和友人一起報名4天3夜的行程，搭乘菲律賓皇家航空（Royal Air）RW243班機從濟州飛往馬尼拉，原定3日下午4點半搭乘RW242班機返韓，準備登機時卻被告知因天候不佳，航班無法起飛。

然而，旅客自行查證才發現RW242班機早已起飛，未載任何一名乘客，以空機返航，於當天下午4時52分抵達濟州國際機場。旅行社事後聲稱，班機提早於當天中午12點30分起飛，航空公司卻未通知乘客；但航空公司主張不曾調整航班時程，是旅行社搞錯時間。

包機涉及南韓旅行社、菲律賓當地旅行社及航空公司間的合約，疑因三方溝通不良才導致旅客受影響，且未立即安排替代航班，導致旅客被迫滯留當地2天，影響個人行程。針對後續賠償，旅行社僅稱「先等旅客回國」，未來將根據旅遊契約書與航空公司合約內容進一步處理。