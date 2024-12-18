快訊／台中淫魔教練是他引薦！老教練也性騷小球員　仍在他校任教

▲市議員江和樹今天爆出台中市少棒性侵案外案，指引薦淫魔教練進入學校的老教練也涉及性騷，學校成立性平會老教練自動請辭，之後竟然到其他學校任職。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市國小棒球隊教練涉性犯罪連環爆！市議員江和樹昨（17）日爆料，知名少棒教練涉嫌性侵，至少已有31名小球員受害；今天江和樹爆出案外案，當初引薦淫魔教練進入學校的老教練竟然也向小球員伸鹹豬手，學校還成立性平會，老教練事發後3個月馬上又到另一個學校任教至今，令人不可思議，痛批前任校長在媒體前說謊。

昨日前任校長面對媒體時強調，老教練僅是因為吃檳榔、罵髒話等不良行為遭家長抗議而離開；但江和樹爆料，事實上卻是老教練向小球員伸鹹豬手，對小球員上下其手還熊抱，性平也成立，離譜的是，110年10月成立性平小組調查，之後老教練11月自動請辭，結果111年1月份竟到其他國小繼續當教練。

江和樹不滿，教育局還在替老教練說話，強調老教練的行為並無不適任，只是觸摸小球員而已，「強制性騷擾是公訴罪！」教育局卻未繼續追查，還讓他到其他學校任職。

江和樹砲轟前任校長說謊，根本就在模糊焦點，直批「大惡魔竟然可以到其他學校繼續教小朋友」，也合理懷疑老教練以及淫魔教練2人都知道彼此惡行，但沒有戳破對方，可能彼此有把柄在手上。