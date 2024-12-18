人生中3次樂透「今年就2次」　幸運男贏大獎幾個月後再中2千萬元

▲幸運男連續中大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名男子今年稍早購買樂透才贏得50萬加幣（約台幣1,133萬元）獎金，沒想到才隔幾個月又贏得100萬加幣（約2,266萬元），手氣超好的他坦承，他目前已中過三次大獎，第一次是在12年前，贏得25萬加幣（約台幣566萬元）。

加拿大彩券公司Western Canada Lottery近來宣布，居住在亞伯達省的男子大衛(David Serkin)，購買的LOTTO 6/49彩券於11月16日開獎時獲得100萬加幣獎金，而這竟然是他今年第二次中大獎，8月20日他在LOTTO MAX樂透贏得50萬加幣。

Lethbridge man wins lottery for a third time https://t.co/ln4NtVofEU — CTV Lethbridge (@CTVLethbridge) December 14, 2024

大衛領獎時開心表示，親友得知他中獎都十分驚訝，「他們都很好奇我到底是怎麼辦到的，上次我中獎時他們都一直鬧我，這次又中獎，他們鬧得更凶了」。他透露，他一直有固定購買彩券的習慣，而且每次都是電腦選號。

大衛計畫領取獎金後，要帶老婆去夏威夷度假，那裡以前是他們度蜜月的地方，還計畫前往加拿大東部紐芬蘭-拉布拉多省(Newfoundland and Labrador)和美國黃石公園度假，透露他多年來保持婚姻幸福的秘訣就是要盡量讓老婆開心。