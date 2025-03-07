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大陸 大陸焦點 特派現場

「談判桌是衝突終點」　王毅：願為俄烏和平發揮作用

記者陳冠宇／綜合報導

大陸全國兩會正在舉行，外交部長記者會今（7）日上午登場。對於俄烏戰爭，大陸外長王毅表示，歡迎並支持一切致力於和平的努力，談判桌是衝突的終點，也是和平的起點；中方願根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

本次大陸外長記者會主題是「中國外交政策和對外關係」。彭博社記者提問，美國和俄羅斯已就結束烏克蘭危機展開直接談判。川普表示，歡迎中國在這一過程中提供幫助。中方認為應該為此發揮什麼作用？在什麼情況下中國會派遣維和部隊？

王毅回應，中方從危機爆發第一天起就主張對話談判，尋求政治解決，就在為和平奔走、為促談努力。中方秉持的始終是客觀公正的立場，發出的一貫是冷靜、平衡的聲音，目的是為解決危機創造條件、匯聚共識。

王毅表示，中方歡迎並支持一切致力於和平的努力。同時也要看到，這場危機根源錯綜複雜，冰凍三尺非一日之寒，消融化解也非一日之功。但衝突無法有贏家，和平不會有輸家。

王毅強調，談判桌是衝突的終點，也是和平的起點。各方立場雖不盡一致，但都希望達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，這是一個難得可貴的共識，也是應當共同努力的目標。中方願根據當事方的意願，同國際社會一道，為最終化解危機、實現持久和平繼續發揮建設性作用。

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

▲王毅。（圖／記者任以芳攝）

王毅還提到，烏克蘭危機延宕超過3年，回過頭來看，這場悲劇本可避免。各方應當從危機中汲取教訓，安全是相互的，也是同等的，一國的安全不能建立在別國的不安全之上。還是要倡導並踐行共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，這樣才能真正實現歐亞大陸乃至世界的長治久安。

另針對中俄關係，王毅強調，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏。

王毅說，中俄已探索出一條「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之道，站在了新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範。

王毅稱，一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動蕩世界中的恆量，而不是地緣博弈裡的變量。

▼大陸外長記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 王毅外長記者會、2025兩會 。（圖／記者任以芳攝）

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