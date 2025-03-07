快訊／陳沂被起訴！　轉載「女人大律師」圖卡侵害著作權

▲陳沂因未經同意轉載李沂貞創作圖卡，被起訴侵害著作財產權。（資料照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松／台北報導

網紅陳沂前年轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的1張圖卡，嘲諷圖卡上的字句「然候」有錯字，順勢推銷自己配合的葉黃素食品銷售，李怡貞不滿提告，台北地檢署認為，這張圖卡的確是李怡貞的語文與美術結合創作，陳沂未經同意或授權，就以截圖方式重製，涉嫌違反《著作權法》，7日將陳沂提起公訴。

臉書粉專「女人大律師」在2023年5月28日，公開發表一個自製圖文，內容寫著「然候就算四八兩這樣罵我，我還是覺得她剪短後比之前更像宋慧喬，這方面我立場很堅定。不擔心」，並搭配1個長髮女子的圖案。

李怡貞不滿，她依據個人經人力創作而成的圖卡，在同一天被陳沂轉載，並撰文指出圖卡中「然候」的「候」應該不是打錯而是看錯，陳怡同時推銷自己的業配食品，貼上購買及折價優惠網頁連結，向李怡貞喊話「妳真的很需要葉黃素」。

李怡貞控告陳沂和葉黃素廠商都涉嫌違反《著作權法》，但陳沂表示，有關業配發文都是她自己決定，沒有讓廠商知道，因查無廠商有共同犯罪故意，檢察官因此將廠商處分不起訴，至於陳沂因未經李怡貞同意或授權，就以截圖方式重製圖卡並公開傳輸，以促銷葉黃素食品，侵害他人著作財產權，因此將她提起公訴。