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國中少女遭獸父侵犯137次！用按摩棒還偷拍　法官重判15年

▲桃園市19歲林姓男子去年4月認識未滿16歲少女成為男女朋友，交往期間初嘗禁果後3次無套嘿咻害少女懷孕，事後坦承犯行認錯賠償獲原諒。（示意圖／免費圖庫pxhere）
▲台北計程車司機離婚後扶養女兒，卻性侵她137次。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名計程車司機離婚後和女兒同住，卻從女兒國一時就對她伸狼爪，共逞慾137次，還偷拍她換衣服，女兒隱忍2年多，直到滿18歲後才揭發他犯行。案經台北地院審理，依狼父犯85個成年人故意對少年犯強制性交罪、52個強制性交罪，以及犯以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，合併處15年徒刑。可上訴。

判決指出，計程車司機阿弘(化名)和妻子離婚後，帶著國小三年級的女兒小安(化名)與父母、弟弟住在一起，並和小安同房睡覺。阿弘平時對小安管教嚴厲，希望小安事事服從他，還規定她必須在房內更衣，不准她進廁所換衣服。小安長大後雖提出想和阿弘分房睡的要求，卻遭到阿弘拒絕。

2019年時小安就讀國一，某日她坐在床上玩手機時，阿弘突然伸手摸胸，隨後不顧小安反抗掙扎喊「不要」，強行侵犯得逞。此後阿弘經常鎖住房門，以一周1次的頻率性侵小安，過程不但不戴套，還使用按摩棒加以侵犯，共得逞137次，同期間又趁小安在房內換衣服，拿手機偷拍她裸露的胸部。

小安因害怕破壞家庭和諧一直隱忍，直到2022年8月她再也受不了，才向媽媽求助，媽媽立即打電話報警。警方到場時，阿弘也遭到其他家人的質問，他當場承認「現在就是我強姦她」，但辯稱「有的時候是她邀我的」、「兩個人情投意合」，還抱怨「我對她那麼用心，我沒想到她竟然私底下給我搞這齣」、「我也是很辛苦，每天為了家庭為了她…從小學三年級我扶養到現在，這種東西有時候，你也知道男人嘛…我們現在景氣不好，有時候就自然就發生了」等語，連阿弘母親都聽不下去說「你是她生父欸」。

全案審理時，阿弘表示都是小安主動配合他做的，按摩棒則是他用來舒緩肩頸酸痛，並非做情趣用品使用，上面雖有檢驗出他和小安的DNA，但可能是小安故意製造這種證據，照片一開始是誤觸拍攝，後來才在小安同意下拍攝，他只承認自己有權勢性交，並沒有強制性交。

但小安駁斥表示「我有說不要，然後有推他，還有用腳夾緊，每一次被告對我做性行為的時候，我都有拒絕跟保護自己的身體表示不要」。

法官檢視相關證據後，認為小安指證歷歷，且小安也說和父親平日相處並無不睦，可見雙方並無仇隙，她沒有陷害父親的動機，按小安證述計算，她除生理期外，每周遭阿弘性侵1至3次，依有利被告原則認定為1周1次計算，共計阿弘犯85個成年人故意對少年犯強制性交罪、52個強制性交罪，以及犯以違反本人意願之方法，使少年被拍攝性影像罪，合併處15年徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

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