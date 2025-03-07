確診糖尿病挨嘲諷！486先生見「暴瘦21公斤」怒了：別被騙了

▲486先生。（圖／翻攝自臉書／陳延昶）

記者鄺郁庭／綜合報導

「看到一個白癡嘲諷我的糖尿病，對這種傻子我是無感的。」電商老闆「486先生」陳延昶今（7）日在臉書表示，看到外傳他暴瘦21公斤，「我已經講很多次，去年底的微創手術我是瘦3公斤。」手術之後他還有找重訓教練，現在瘦了加上運動，原本中部脂肪肝已經完全消失，三高也因為健康飲食紅字都消失，強調自己並沒有暴瘦21公斤。

486先生在粉專表示，「什麼暴瘦21公斤，我已經講很多次，去年底的微創手術我是瘦3公斤」，而且前幾個月開始，有找非常厲害的重訓教練，進行每周2次一對一訓練，現在肌肉肌耐力越來越好，同時也趁機加強肌肉訓練避免脂肪，教練還說他的腹肌越來越明顯。

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他透露，2023年退休後，現在除了重大的中長期規劃，他幾乎沒有去管公司的事，都交給主管與專業經理人。「拿出閒置的十億元投資，前年獲利5800萬又投入FCN做複利滾動。去年獲利快7000萬也是很好的收益，簡單說光這兩年我資產又多1.2億，今年可望有8200萬獲利，明年肯定能有一億投報收入。」

也因為這樣，對於被酸民嘲諷，486先生強調不會受影響，「就是一群螻蟻罷了，能給我什麼不高興不開心？我沒事去管蟑螂老鼠幹嘛？」現在瘦了加上有運動，原本中部脂肪肝已經完全消失，三高也因為健康飲食紅字都消失。

最後他還表示，人吃五穀雜糧，誰不會生點生病？好好的照顧復健就好了。面對諷刺他的人，他根本懶得理會，但會把他們告上法院當成生活樂趣，「而且我很壞，我會請律師用訴訟技巧來延長官司時間，哈哈哈哈，爽吧？」最後強調自己真的沒有暴瘦21公斤，「請以後不要再用這種聳動的21公斤數字，拜託。」