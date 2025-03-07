歐盟26國力挺烏克蘭！提供306億資金援烏　僅匈牙利未簽聯合聲明

▲歐盟執委會主席馮德萊恩（右）與歐洲理事會主席科斯塔（左）熱情迎接烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲領袖6日齊聚布魯塞爾召開歐盟（EU）國防峰會，並在聯合聲明中指出，決定增加國防支出，計畫透過共同舉債最多1500億歐元，提供貸款給成員國強化軍備，承諾持續支持烏克蘭。不過，立場親俄的匈牙利並未參與這項聲明。

根據《路透社》報導，歐盟領袖一致贊同歐盟執委會（European Commission）本週提出的方案，包括允許各國在國防支出方面有更大的財政靈活性，並計畫透過共同舉債最多1500億歐元，提供貸款給成員國強化軍備。

27個成員國一致通過聯合聲明，要求各國部長儘速針對這些提案進行詳細討論。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在會上直言，「歐洲必須迎戰這場軍備競賽，而且必須勝出。」法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也說，無論烏克蘭戰局如何發展，歐洲都必須建立自主的防衛能力，「這只是第一步。」

歐盟領袖在會議上表達對烏克蘭的支持，但立場親俄的匈牙利總理歐班（Viktor Orban）拒絕簽署聯合聲明。歐洲理事會（European Council）主席科斯塔（António Costa）表示，「匈牙利對烏克蘭採取不同的戰略立場，但這也代表匈牙利在27國中是孤立的。」

除了匈牙利之外，其餘26個成員國領袖強調，在烏俄戰爭的和平談判上，烏克蘭的意見必須受到尊重，他們還承諾將繼續提供援助，「不能在烏克蘭缺席的情況下進行談判」。

聲明文件表示，歐盟今年將提供烏克蘭共306億歐元資金，其中125億歐元（約新台幣4432億元）由歐盟本身財務支出，181億歐元來自歐盟凍結俄羅斯中央銀行資產的利息。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與科斯塔熱情迎接烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）來到峰會現場，三人笑容滿面、氣氛融洽，與上週川普在白宮橢圓辦公室（Oval Office）對澤倫斯基冷淡的態度形成強烈對比。

然而，歐洲要完全填補美國留下的軍援缺口，仍然困難重重。根據北約（NATO）數據，美國去年提供超過40%的烏克蘭軍事援助，其中部分是歐洲無法立即取代的。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，「我們必須冷靜且理智地確保美國在未來幾個月乃至幾年內，能繼續支持烏克蘭，因為烏克蘭的防衛仍然需要美方的協助。」