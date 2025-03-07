撂3小弟痛毆司機！小阿俊稱「不認識王大陸」　打人過程全說了

記者陸運陞、莊智勝／台北報導

藝人王大陸爆發撂人痛毆Uber連姓司機案，檢方複訊後諭令500萬元交保，捲入其中的富二代好友游翔閔羈押禁見、涉嫌打人的3名小弟均獲5萬元交保，而叫來小弟打人的四海幫堂主陳男「小阿俊」昨(6日)落網。小阿俊初步坦承撂人打司機，但否認有拿錢；對於小弟如何掌握連姓司機行蹤？小阿俊則推稱這部分是游翔閔派人找的，他並不知情。警方訊後，將小阿俊依傷害罪移送。

▲王大陸教唆毆打司機案，四海幫堂主「小阿俊」傷害罪移送。（圖／記者陸運陞攝）

全案源於王大陸2024年4月乘坐Uber時，他懷疑Uber連姓運將繞路，且態度不佳，雙方發生衝突，事後氣得向富二代好友游翔閔抱怨，希望游翔閔能幫忙出口氣，游翔閔因此找上四海幫「海英堂」堂主、綽號「小阿俊」的陳男幫忙。

小阿俊在取得連姓司機的個資、行蹤後，找來均為24歲的彭姓、林姓、李姓等3名小弟前往中和堵人，在鎖定連姓司機後，3人分乘2車一度尾隨；連姓司機發現被人跟車後心生畏懼，一度前往派出所報案，但由於未有具體作為，最終也只能作罷。在連姓司機離開派出所後，3人持續跟車，但其中1車跟丟，最終只有1車2人追上，並藉著行車糾紛攔車，1人將連姓運將拖下車痛毆、另1人則在車內錄影紀錄，並傳給小阿俊回報「任務完成」。

全案在警方追查、偵辦後，一度僅剩小阿俊尚未落網，昨(6日)晚間小阿俊主動投案，當場遭警方逮捕。今(7日)初步偵訊後，小阿俊供稱，他與游翔閔是兒時好友，2人認識多年，但不認識王大陸，當天是接到游翔閔的請求，稱有朋友被Uber司機欺負，希望他能幫忙「出一口氣」，因此在游翔閔提供司機位置等個資後，他叫來3名小弟前往中和「尋仇」。

小阿俊表示，司機的行蹤是游翔閔透過管道派人查出來的，他的小弟在收到資訊後，直接前往現場找人，並故意製造行車糾紛將連姓司機拖下車痛毆一頓，再由另名小弟錄影存證，並傳給他進行「回報」，隨後小阿俊再將影片傳給游。

對於司機的行蹤、個資是如何被掌握？小阿俊推稱是游翔閔告知，至於游是透過何種管道取得，小阿俊則稱他不知情；至於外界盛傳在打人後有包3.6萬的紅包，小阿俊則堅稱自己「分毫未取」，也沒有包錢給打人的3名小弟，僅承認有教唆打人，否認有私查司機個資。警方初步訊後，將小阿俊依傷害罪移送，目前全案正進一步偵辦中。