　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普擬撤銷在美「烏克蘭難民」合法身份　24萬人恐遭快速遣返

▲▼烏克蘭人抵達波蘭邊界。（圖／路透）

▲川普政府計畫取消24萬名因俄烏戰爭而逃亡到美國的烏克蘭人的臨時合法身份。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

一名美國政府官員及多位消息人士透露，川普政府計畫取消24萬名因俄烏戰爭而逃亡到美國的烏克蘭人的臨時合法身份，且計畫最快可能4月就會執行，一旦計畫執行，被取消身份的烏克蘭人恐怕將面臨快速遣返，也顯示川普政府對於拜登時期移民政策的重大逆轉。

根據路透社報導，消息人士表示，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發爭吵之前，川普政府早已開始規劃取消庇護烏克蘭人的計畫，這個計畫是川普政府撤銷180萬移民合法身分計畫的其中之一，這些移民都是透過拜登政府推動的臨時人道假釋計畫而獲准進入美國。

事實上，川普今年1月20日就任美國總統時，就要求國土安全部結束各種的人道假釋計畫，而且除了烏克蘭人外，川普政府也計畫在3月結束前，撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉等地共53萬多位移民的臨時合法身份。

針對撤銷移民臨時合法身份的消息，美國國土安全部尚未宣布任何聲明，白宮及烏克蘭大使館也未進行任何回應。

另外，根據美國移民暨海關執法局（ICE）內部電子郵件顯示，非法入境者一般會在入境後2年遭加速遣返，而被取消臨時合法身份的移民則沒有時間限制，隨時可能被快速遣返。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 1 9917 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國殺手級 AI Agent Manus問世
NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！
行動電源不能亂丟！　環保局示警
王大陸被騙360萬！　隊長誤給個資過程曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普擬撤銷在美「烏克蘭難民」合法身份　24萬人恐遭快速遣返

路透：達成1條件，土耳其將考慮派兵參加駐烏克蘭維和部隊

川普親信傳密會澤倫斯基政敵　烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

俄羅斯批馬克宏「核勒索」再嘲諷身高：法國希望烏克蘭戰爭延續

國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？

馬克宏放話「核威懾」護歐盟！俄國斥新世界大戰推手：當代希特勒

火燒特斯拉充電站！馬斯克爭議引爆民怨

孕婦遭撞飛慘死　「嬰兒被排出體外」！

YouTube「Premium Lite」來了！月租費曝光

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

【泰格與雪兒】前任的界線

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

吳宗憲護女再提Sandy遭造謠　她平靜回應：小孩難哄比較委屈

#竹聯幫主 #黃少岑 火化！白衣女禮生站整排　家屬親友齊聚送最後一程

八里加油站前車禍！　女剛下班「走斑馬線遭撞」

#汙水道 工程路面坍塌！ 70歲工人遭活埋送醫不治 #新北 #樹林

典典寶寶說劉亮佐是美人魚XDD

川普擬撤銷在美「烏克蘭難民」合法身份　24萬人恐遭快速遣返

路透：達成1條件，土耳其將考慮派兵參加駐烏克蘭維和部隊

川普親信傳密會澤倫斯基政敵　烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

俄羅斯批馬克宏「核勒索」再嘲諷身高：法國希望烏克蘭戰爭延續

國際火線／一「馬」平川：川普跟馬斯克會永遠哥倆好？

馬克宏放話「核威懾」護歐盟！俄國斥新世界大戰推手：當代希特勒

火燒特斯拉充電站！馬斯克爭議引爆民怨

孕婦遭撞飛慘死　「嬰兒被排出體外」！

YouTube「Premium Lite」來了！月租費曝光

川普擬撤銷在美「烏克蘭難民」合法身份　24萬人恐遭快速遣返

精舍命案王薀哽咽求交保　法官連兩問讓他「破功」繼續羈押

路透：達成1條件，土耳其將考慮派兵參加駐烏克蘭維和部隊

川普親信傳密會澤倫斯基政敵　烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

一票人退坑Threads！妹子遇「1亂象」心寒刪除　網點頭：整個歪掉

141.8萬起！福斯商旅「2025年式雙新車」上市　科技＆安全配備強化

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

俄羅斯批馬克宏「核勒索」再嘲諷身高：法國希望烏克蘭戰爭延續

高雄建案廣告「走路到捷運站」　公平會曝超扯真相！重罰60萬

國產實業爆內線　「總裁交保500萬」國賓影城董座請回

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

國際熱門新聞

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

孕婦遭撞飛慘死「嬰兒被排出體外」

4女5男淪殘屍　疑惹錯人「遭斷手肢解」

飛機沒載人就飛走！　170旅客遭丟包菲律賓

馬克宏放話核威懾護歐盟！俄嗆：當代希特勒

火燒特斯拉充電站！馬斯克爭議引爆民怨

一馬平川：川普跟馬斯克永遠哥倆好？

北海道雪地堆滿行李箱　全因外國觀光客1習慣

男命根遭蛇狠咬GG了！　痛苦畫面曝

YouTube「Premium Lite」來了！月租費曝光

死亡直播！人妻表演爬窗變墜樓

俄批馬克宏「核勒索」：法國希望烏克蘭戰爭延續

烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

更多熱門

相關新聞

土耳其考慮派兵　參加駐烏維和部隊

土耳其考慮派兵　參加駐烏維和部隊

一名不願意具名的土耳其國防部消息人士6日透露，未來若有國際維和部隊被派駐至烏克蘭，土耳其可能會考慮派兵參與，但前提是俄烏雙方必須已經達成停火的協議。事實上，在北約（NATO）成員國中，土耳其的軍隊規模位居第二，只輸給美國。

烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

烏在野黨領袖表態：反對戰時舉行大選

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

英國與20多國會談！將組「意願聯盟」支持烏克蘭

俄批馬克宏「核勒索」：法國希望烏克蘭戰爭延續

俄批馬克宏「核勒索」：法國希望烏克蘭戰爭延續

馬克宏放話核威懾護歐盟！俄嗆：當代希特勒

馬克宏放話核威懾護歐盟！俄嗆：當代希特勒

關鍵字：

移民川普政府烏克蘭快速遣返政策逆轉

讀者迴響

熱門新聞

大S 4.6億豪宅「每月須還百萬房貸」

薔薔開撕NanaQ「還原拍片內幕」

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

精舍淪黑幫刑堂奪命　李威夫妻在場吆喝

男嬰出生7天割包皮　醫失誤只能整根切掉

餐飲男做一半偷拔套衝刺完了！

小阿俊逃亡畫面曝光　拒夜間偵訊

孕婦遭撞飛慘死「嬰兒被排出體外」

「始祖級泡麵」回歸！一票老饕淚喊：兒時記憶

4女5男淪殘屍　疑惹錯人「遭斷手肢解」

NanaQ遭薔薔反咬性騷擾！

前妻變炮友！網笑：二手傢俱翻新很少見

即／北市刑大警官洩個資給王大陸友　交保20萬元

中國「殺手級AI Agent」manus問世

更多

最夯影音

更多

【這老人坐的】要年輕女讓座！白髮翁嗆：你白讀書

【打頭陣抽中籤王！】23支僅1支海軍陸戰隊竟然幸運抽中XD

【泰格與雪兒】前任的界線

【收編過程全紀錄】露營遇流浪貓主動撒嬌＞＜！

#小阿俊 逃亡畫面曝　探望懷孕女友落網

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面