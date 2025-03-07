川普擬撤銷在美「烏克蘭難民」合法身份　24萬人恐遭快速遣返

▲川普政府計畫取消24萬名因俄烏戰爭而逃亡到美國的烏克蘭人的臨時合法身份。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

一名美國政府官員及多位消息人士透露，川普政府計畫取消24萬名因俄烏戰爭而逃亡到美國的烏克蘭人的臨時合法身份，且計畫最快可能4月就會執行，一旦計畫執行，被取消身份的烏克蘭人恐怕將面臨快速遣返，也顯示川普政府對於拜登時期移民政策的重大逆轉。

根據路透社報導，消息人士表示，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基在白宮爆發爭吵之前，川普政府早已開始規劃取消庇護烏克蘭人的計畫，這個計畫是川普政府撤銷180萬移民合法身分計畫的其中之一，這些移民都是透過拜登政府推動的臨時人道假釋計畫而獲准進入美國。

事實上，川普今年1月20日就任美國總統時，就要求國土安全部結束各種的人道假釋計畫，而且除了烏克蘭人外，川普政府也計畫在3月結束前，撤銷來自古巴、海地、尼加拉瓜及委內瑞拉等地共53萬多位移民的臨時合法身份。

針對撤銷移民臨時合法身份的消息，美國國土安全部尚未宣布任何聲明，白宮及烏克蘭大使館也未進行任何回應。

另外，根據美國移民暨海關執法局（ICE）內部電子郵件顯示，非法入境者一般會在入境後2年遭加速遣返，而被取消臨時合法身份的移民則沒有時間限制，隨時可能被快速遣返。

